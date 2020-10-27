押寶？普廷出面為杭特澄清

二○一一年三月十日，時任美國副總統的拜登，與普廷在莫斯科會晤。（路透檔案照）

2020/10/27 05:30

稱杭特烏克蘭公司無犯罪行為

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統大選將至，共和黨候選人、現任總統川普陣營頻頻攻擊拜登家族在烏克蘭涉及官商勾結。對此，俄羅斯總統普廷廿五日表示，拜登次子杭特‧拜登確實在烏克蘭曾經或仍然經營業務，至少擁有一家公司，且從杭特的收入判斷，應該是該公司的負責人。但普廷強調，他沒有看到這家公司有任何犯罪行為。

普廷在俄羅斯國營電視台播出的談話中也強調，此事僅與美國及烏克蘭有關，與俄國無關，並否認俄國有意干涉美國大選。被問到前莫斯科市長魯茲科夫（Yury Luzhkov）遺孀曾向杭特提供資金時，普廷則不悅表示，他不清楚杭特與魯茲科夫遺孀之間是否有商業關係。

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普廷曾讚揚川普有意與俄國建立良好關係，也批評過拜登「尖銳的反俄言論」，但在這次談話中，對川普似乎沒那麼友善。分析家認為，普廷前述談話可能旨在贏得拜登陣營青睞。

《法新社》指出，在美國前總統歐巴馬任內，俄羅斯與西方的關係急遽惡化，俄國遂將希望寄託在川普身上，於二○一六大選暗助川普。但川普上任後，在諸多議題上仍與俄國利益牴觸，包括敘利亞問題、退出伊朗核協議與「中程核飛彈條約」（INF）等；川普還制裁俄羅斯在委內瑞拉與白羅斯的盟友，與天然氣管道工程「北溪二號」（Nord Stream 2）的相關企業等。

近日抱怨川普上任後頻制裁俄國

普廷近日受訪時抱怨，川普政府上任後，俄羅斯已遭受四十六次制裁。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也在接受紐約俄語電視台RTVi訪問時指出，無論是民主黨還是共和黨勝選，美俄當前的關係都不會有太大變化。但拉夫羅夫也說，莫斯科可能會得利於美國的政治危機，例如川普拒絕接受選舉結果。

普廷也曾公開稱讚拜登支持擴大伊核協議。俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）分析家舒米林（Alexander Shumilin）認為，普廷此舉只是因為看見拜登民調結果較樂觀，而有的投機行為，川普仍是俄羅斯最屬意的人選，因為川普沒有準備要加強對俄國的制裁，甚至有意鬆綁。也有分析家警告，倘若拜登勝選，俄國將面臨比川普政府更嚴苛的制裁。

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