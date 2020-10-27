社濟研究所︰川普連任機率高達87%

美國總統大選受到全球矚目，日本東京街頭的大型螢幕廿六日播放網路投票畫面，邀請民眾預測誰會當選。（美聯社）

2020/10/27 05:30

美總統第一個任期前3年 美股漲幅逾2成 16人中有14人當選

〔編譯茅毅／綜合報導〕對於即將到來的美國總統大選，大多數主流媒體或民調機構的評估，幾乎都是民主黨候選人拜登領先現任總統川普；但長期運用股票市場預測選舉、經濟及文化趨勢的美國「社濟研究所」（Socionomic Institute），以溯及一七八九年就任的首任美國總統華盛頓的資料數據，預估川普連任成功的可能性高達八十七％。

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社濟研究所 長期運用股市預測趨勢

根據社濟研究所官網，社濟學是一門歷史和社會預測的科學，該所與全球最大金融及市場預測公司「艾略特波浪國際」（EWI）關係密切。該所檢視兩百多年來的美股紀錄，發現美國史上有十六次現任總統尋求連任，同時美股在其第一個任期前三年的漲幅逾二十％，其中十四次是現任總統順利連任，即連任成功率達八十七．五％。若是如此，川普可能成為第十五次。

前述十六次中，僅老布希和美國第二任總統亞當斯（John Adams）失準。前者一九九二年敗給民主黨候選人柯林頓，即使其執政前三年的美股漲幅達三十八％；亞當斯則是敗給之後成為美國第三任總統的傑佛遜，美國當時「特許銀行」的資本額，在過去五年增值三十％。

社濟研究所研究主任蘭伯特（Matthew Lampert）指出，股市是社會情緒（social mood）指標之一，從歷史上看，更正面發展的股市及社會情緒，與總統連任成功有關。

不過，哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，在推斷未來四年川普仍是白宮主人前，還須考慮若干因素：其一，股市不會溯及華盛頓任內；直到一八九六年，美國道瓊工業平均指數（DJIA）才發布，在此之前的資料，必須在不同的研究組織協助下重建。其二，股市有時的確符合美國的社會情緒，但似乎與現況有很大差距；蓋洛普最近一項民調發現，即使美股過去三年上漲三十二％，卻只有十四％美國人滿意目前的國家方向。

社濟研究所也發現，當股市收益橫跨某些行業，而非集中在科技業等單一行業時，用股市預測選舉結果的可信度會更高。例如，老布希執政前三年，美國整體平均股價其實下跌十一％，即使前三十大股票在同期上漲。川普的情況也類似，雖然DJIA及標準普爾五百指數（S&P 500）皆上漲，但都只追蹤美股的一小部分；反觀同期所有公開上市美股的平均股價，在過去三年下跌十％。

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