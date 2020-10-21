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    印太「圍中」 澳加入美日印軍演

    印度軍方證實，澳洲已決定受邀參加今年的美國、日本、印度三國「馬拉巴爾（Malabar）二○二○」海上聯合演習。圖為美國航空母艦「羅斯福號」、印度迪帕克級（Deepak class）補給艦，與日本海上自衛隊「秋月級」護衛艦「冬月號」，二○一五年十月在印度洋舉行馬拉巴爾演習。（法新社檔案照）

    印度軍方證實，澳洲已決定受邀參加今年的美國、日本、印度三國「馬拉巴爾（Malabar）二○二○」海上聯合演習。圖為美國航空母艦「羅斯福號」、印度迪帕克級（Deepak class）補給艦，與日本海上自衛隊「秋月級」護衛艦「冬月號」，二○一五年十月在印度洋舉行馬拉巴爾演習。（法新社檔案照）

    2020/10/21 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿日報導〕美國、日本、印度和澳洲組成的「對中包圍網」愈來愈具體，印度軍方證實，澳洲已決定受邀參加今年的美日印「馬拉巴爾（Malabar）二○二○」海上聯合演習。美日印澳四國外交部長本月初在日本舉行「四方安全對話」（QUAD），揭示「自由開放印太」構想，澳洲參加馬拉巴爾聯合演習是四國合作的具體表現，目的是牽制持續擴張勢力的中國。

    去年九月底舉辦的「馬拉巴爾二○一九」，首次由日本主辦，在日本近海的海空域舉行；今年受到武漢肺炎疫情影響，演習時間也延後到十一月。馬拉巴爾聯合演習始於一九九二年，原本為美國和印度兩國的聯合軍演，九八年由於印度進行核試爆引發緊張，軍演也因此中止。

    2007年曾以觀察員參加演習

    二○○一年，美國發生九一一恐怖攻擊事件後，兩國重啟軍演；日本在二○○七年曾以觀察員身分首次參加，一五年起以正式成員參加，成為美日印三國聯合軍演。

    今年六月，印度總理莫迪與澳洲總理莫里森會談，敲定雙方將簽署兩國軍隊相互後方支援協定時，莫迪也邀請澳洲參加馬拉巴爾演習。澳洲在二○○七年也曾以觀察員身分參加演習，當年受邀參加國家還包括日本和新加坡，為史上規模最大的五國聯合演習，引發中國強烈反彈。

    澳洲此後就因國內政策改變而未再參加，但今年澳洲因主張調查武肺疫情起源，遭中國報復，雙方交惡，澳洲防堵中國的態度也轉為積極。

    屬高端軍事操演行動

    澳洲外交部長潘恩和國防部長雷諾茲發表共同聲明指出，馬拉巴爾軍演是高端軍事操演行動，可提升澳洲海軍戰力、加強緊密夥伴之間的共同行動能力，並展示支持一個開放繁榮印太地區的共同決心。雷諾茲說，馬拉巴爾軍演也展示印太地區四大民主國家之間的深度信任，以及為了共同防衛利益的合作意志。

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