報復美起訴解放軍學者 中國揚言拘押旅中美國人

華爾街日報報導，中國放話將拘押在中國的美國公民，以報復美國起訴解放軍學者。圖為位於北京市朝陽區的美國駐中國大使館。（法新社檔案照）

2020/10/19 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報十七日引述知情人士報導，中國政府官員透過多個管道一再警告美方，包括北京的美國駐中大使館，由於美國司法部起訴多名在美國大學做研究的人民解放軍軍職人員，因此中方可能會拘押在中國的美國公民做為報復。

知情人士說，中方的訊息很直接，即美方應在美國法院撤回對前述隸屬解放軍的中國學者的起訴，否則旅中的美國人「可能會發現自己違反了中國法律」。美國指控這些中國訪問學者對美國移民當局隱匿其解放軍現役軍人身分。在美方今年夏天展開一連串逮捕行動後，中國開始發出前述警告。

請繼續往下閱讀...

中國「人質外交」惡名昭彰

美國指控中國駐美外交人員和前述中國研究人員相互協調行動，成為美國政府要求中國關閉其駐休士頓總領事館，並從美國撤回其餘解放軍科學家的因素之一。中國任意拘留外國公民早有前例可循，曾拒絕美國公民離境，在爆發外交糾紛後逮捕、起訴或對加拿大、澳洲與瑞典等國公民判刑，被視為外交報復。華府政策圈稱此為中國的「人質外交」策略。

對此，一名美國國務院發言人不予置評，僅提醒美國公民，在中國的商業糾紛、法院所發的和解令或中國政府對刑事或民事問題進行的調查，在問題解決前，都可能使其無法離境。華府的中國駐美大使館和中國外交部均未回應華爾街日報。

美籲中尊重法治 停止押人

負責國安事務的美國助理司法部長德梅斯（John Demers）說，美方知道中國政府已在其他案例中，在缺乏法律依據下拘押美國、加拿大及他國公民，報復這些國家的合法起訴，並施壓這些國家的政府。他強調，若中國想被視為領導全球的大國之一，就應該尊重法治，停止扣押人質。

華府智庫「捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）」研究員、前美國國安官員辛格萊頓（Craig Singleton）指出，過去這些爭執會在檯面下解決，避免引發外交風波，也給中國保留面子。美國司法部近來的舉動，則猛攻中國最受尊崇的機構之一—人民解放軍，這完全改變了美中兩國之間既有的遊戲規則，恐對雙方帶來重大風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法