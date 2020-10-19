紐郵不刪拜登兒醜聞 推特拒解封

臉書與推特。（美聯社檔案照）

2020/10/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《紐約郵報（New York Post）》日前披露民主黨總統候選人拜登家族涉及貪腐醜聞後，遭社群平台「推特（Twitter）」和「臉書（Facebook）」限制張貼，紐郵的推特帳號還直接被封鎖，並被告知若不刪除相關推文，就不會解封。與此同時，紐郵發現推特高層員工對總統川普懷有強烈恨意，還矢言要盡全力幫助拜登進駐白宮。一家媒體監管機構則發現，推特和臉書的政治性捐款，各有九成流向民主黨。

推特高層員工 痛恨川普、力挺拜登

《福斯財經網（Fox Business Network）》十八日指出，紐郵踢爆拜登及其次子杭特與中國及烏克蘭政商人士的貪腐行徑，包括公開相關電子郵件紀錄後，臉書和推特以違反個資政策為由，限制新聞連結並封鎖紐郵帳號。推特更證實，已告知紐郵，若希望帳號解鎖，「必要條件」是刪除有關杭特的六條推文。臉書則強調，在第三方獨立事實查核機構確認報導的真實性前，將持續降低報導的觸及率。

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就在推特和臉書「審查」媒體報導引發風波之際，紐郵檢視數十名推特高層員工的推文內容後發現，其中竟夾藏大量對川普的惡意和憎恨。例如，一名擔任管理職九年的員工，推文恥笑川普是「天殺的白癡」，其支持者都是「歇斯底里的蠢蛋」，並說非常樂見「拜登輾壓川普」，希望川普「被大選結果羞辱，也被武漢肺炎深深折磨」。還有人在川普甫上任時，公開祝川普「在烈焰中喪生」，並在新年許下「川普去死」的願望。

不僅如此，一名銷售金融部門的副總裁還呼籲同事，光是支持拜登還不夠，應該捐款給民主黨的參議員候選人。此外，在副總統彭斯與民主黨副總統候選人賀錦麗的辯論會上，當一隻蒼蠅停在彭斯頭上後，該名推特副總裁還嘲諷道：「蒼蠅是被大便吸引。」值得注意的是，不論對川普等人的評論多麼惡劣，這些推文都不曾被推特官方標註，或受任何形式的審核。

推特臉書政治捐款 逾九成流向民主黨

美國媒體監管組織「媒體研究中心（MRC）」近日也發表調查報告，指出不論推特或臉書，今年以來的政治捐款有逾九成流向民主黨，包括個人和政治行動委員會（PAC）捐款，「毫無疑問，這些大型科技公司持有政治立場。」其中，推特員工捐給民主黨的金額逾三十四萬美元（逾九百九十萬台幣），佔該公司捐款總額的九十八．九九％；臉書員工也捐給民主黨二百四十萬美元（逾六九六○萬台幣），佔該公司捐款總額的九十一．六八％。

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