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    抗中夠強勢 自由派華人改挺川普

    六四天安門民主運動學生領袖王丹。（法新社檔案照）

    六四天安門民主運動學生領袖王丹。（法新社檔案照）

    2020/10/19 05:30

    認為民主黨對美國精神破壞更大

    〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統選戰進入最後階段，「美國之音（VOA）」中文網十七日報導，四年前川普當選美國總統後，華人圈分為「川粉」和「川黑」兩派；儘管支持川普的華人並非多數，但他獲得許多中國國內自由派與美國華裔自由派的支持，尤其是一群過去支持民主黨，如今改變立場「挺川」的自由派。美中貿易戰、對中強硬政策，以及民主黨與總統候選人拜登的軟弱、激進左派的言行等，都是促使他們改變立場的原因。

    報導指出，不論是四年前還是現在，亞裔美國人支持民主黨總統候選人的比率都大於共和黨候選人，川普的華人支持者強調，自己並非「川粉」，支持川普連任是「兩害相權取其輕」的評估，而民主黨的對中政策是他們轉向川普的重要原因之一。例如北京大學畢業後留學美國，在紐約曼哈頓擔任房地產經紀人的任寰，四年前力挺民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓，四年後卻改變立場挺川普，因為相較於川普，民主黨對美國精神的破壞更大。

    擔憂拜登軟弱 對中政策走回頭路

    六四天安門民主運動學生領袖王丹說，拜登團隊已經一再表明，當選後將重返接觸、對話及部分合作的中國政策，雖然對中共強硬已經是共和、民主兩黨的共識，但真正執行政策的還是政府團隊，而相較於拜登團隊，川普政府中以副國家安全顧問博明、國務卿龐皮歐、司法部長巴爾、貿易顧問納瓦洛等人為主的中國政策團隊，尤其是對中共和中國的區別等重大政策宣示，「我認為非常正確，我希望這樣的政策能夠延續下去。」

    美國哥倫比亞大學政治學博士林垚撰文指出，中國「公知（公共知識分子）圈」掀起一股強烈的「川化」潮流，包括「川粉化」及「川普化」，尤其是後者雖然輕視川普的言行，但支持他代表的政策立場，這是出於對毛澤東式極權主義的慘痛記憶、對中國國家主席習近平再極權化的恐懼，而對西方、特別是美國政治產生的一種投射，即「燈塔主義」。

    北京某所大專院校的「梁老師」在接受VOA採訪時毫不諱言地說，他支持川普的最重要理由，就是「川普對遏制中共勢力有很大功勞」；而民主黨左派一方面譴責中共的人權問題，一方面和中共勾結，例如在民主黨左派雲集且佔絕對優勢的好萊塢，十幾年來一直和中共暗通款曲，從先前的「2012」到最近的「花木蘭」，這種對價值觀的心口不一，呈現明顯的道德虛偽。

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