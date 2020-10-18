拜登兒電郵門 FBI追查來源

美國民主黨總統候選人拜登（左）及其次子杭特，二○一○年一月三十日一起在華府觀賞籃球賽。（路透檔案照）

2020/10/18 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國家廣播公司（ＮＢＣ）和美聯社十六日引述知情人士披露，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）正著手調查紐約郵報爆料的民主黨候選人拜登次子杭特與烏克蘭及中國政商往來電子郵件，背後是不是俄羅斯等外國勢力散播假訊息，企圖影響美國總統大選。

紐郵十四日聲稱，其爆料來自曾任總統川普法律顧問的前紐約市長朱利安尼，而他最早是從拜登家鄉德拉瓦州一台疑是杭特送修後卻沒取回的筆記型電腦中，取得了其硬碟儲存的訊息備份。惟這一連串電郵究竟是如何冒出，隨即引發是不是俄國介入美國大選的疑問。美聯社指出，朱利安尼為助川普連任成功，曾遠赴外國蒐羅不利拜登及其家人的「黑資料」，並為此結交已被美國情報單位認定為俄國間諜的烏克蘭國會議員德卡奇（Andril Derkach）。

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杭特本人送修筆電 並非遭駭

據報導，ＦＢＩ已查扣了該筆電及其硬碟。截至十六日，外界仍不清楚ＦＢＩ查證相關電郵內容真實性的情形。朱利安尼當天則在接受福斯新聞訪問時表示，這些資料「千真萬確」。他十五日受訪時，也宣稱就是杭特本人送修該筆電，且資料沒有遭駭。

福斯新聞亦披露，十九名共和黨聯邦眾議員正要求ＦＢＩ說明，是否真的握有那台筆電，且時間點是在去年川普因被控濫權施壓烏克蘭總統調查拜登父子而引發彈劾風暴時。這些眾議員表示，若ＦＢＩ掌握證據，卻未能警告白宮，就是犯了重大判斷錯誤，因為它們原本有助川普進行法律攻防。

另一封杭特和「華信能源」往來的電郵中，杭特要求年薪一千萬美元的三年顧問合約，並讓他取得華信能源董事長葉簡明創立的一家控股公司五十％股份。（取自美國福斯新聞）

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