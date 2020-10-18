兒發大財「拜登也拿中資」

美國福斯新聞公布的電郵中，出現提議將一家公司的廿％股份轉讓給Ｈ，其中十％是由Ｈ替「大人物」持有的字句。根據消息人士，Ｈ就是杭特，大人物則是拜登。（取自美國福斯新聞）

2020/10/18 05:30

助中推展柔性外交 杭特有份

〔編譯茅毅／綜合報導〕一台據稱是美國民主黨總統候選人拜登次子杭特送修但一直未取回的筆記型電腦中，儲存和烏克蘭與中國政商往來電子郵件，美國紐約郵報據此連日爆料，暗指拜登父子涉及貪腐及危害美國國安。福斯新聞亦加入戰局，以其取得的一封二○一七年五月十三日的杭特電郵指稱，不僅他收中國企業「華信能源」的錢，連拜登本人也分一杯羹。而該中企今年四月間已被中國法院宣告破產。

涉賄中企 今年四月宣告破產

此外，美國右翼新聞網站「布萊巴特新聞」十六日報導，一封由曾與杭特及生意夥伴阿契爾（Devon Archer）合夥的庫尼（Bevan Cooney）提供給保守派作家施威澤（Peter Schweizer）的電郵顯示，杭特的生意夥伴亦曾討論，與人稱「中國公司」（China Inc.）的團體培養關係，做為「推動中國柔性外交（soft diplomacy）的新工作之一」。網站指這封二○一一年的電郵，是比紐郵「更勁爆、從未披露的」爆料，還稱其取得的一些電郵與紐郵的「完全無關」。

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拜登稱選舉抹黑 拒絕回應

針對媒體相繼爆料，拜登十六日在密西根州對記者提問表示，紐郵針對杭特的報導，只是又一個「選舉抹黑」，他「不予答覆」。

2成股份給杭特 其中1成給「大人物」

福斯新聞取得的前述電郵中提到，提議將一家公司的廿％股份轉讓給Ｈ，其中十％是由Ｈ替「大人物」（the big guy）持有。雖未明指這兩個代號的真實身分，但杭特的英文正是Hunter；亦有消息人士指稱，大人物就是拜登。當時拜登已卸任副總統，不具任何公職。

而前述布萊巴特新聞報導中的庫尼，現正因一起二○一六年的證券詐欺投資案入獄服刑。還有一封一一年十一月五日的電郵顯示，阿契爾在生意上的熟人於電郵中聲稱，藉由安排一群中國企業主管及政府官員組成的「中國企業家俱樂部」（CEC）訪問白宮，將是獲得「潛在的重要新客戶」的好機會。

訪白宮中國團 大有來頭

二○○六年創立的CEC，被稱為中國的「第二個外交部」，根據電郵內容，這群中國貴賓大有來頭，包括阿里巴巴集團、聯想集團創始人等多名億萬富豪，號稱企業總值超過一．五兆人民幣。此外，該訪問團名單還包括外交官吳建民、前外經貿部副部長龍永圖，以及經濟學家吳敬璉。

電郵裡名叫哈紹吉（Mohamed A. Khashoggi）的中間人，代表CEC寫電郵給杭特與阿契爾的一名合夥人，強調「像這樣的團體可不是每天都會出現」，「（安排他們）來白宮一遊，跟白宮幕僚長及（時任美國國務卿）凱瑞碰面會很棒。」哈紹吉認為，為了將來做生意，此行會給杭特的生意夥伴「接近（這些中國人）的良機」。

此一訪問團於一一年十一月十四日訪問白宮，白宮訪客日誌只記載他們約三十人，並見到預算管理局副主任，沒有提到與拜登會面之事。但根據CEC自己發布的旅行日誌，他們當時還見到商務部長布萊森。然而，CEC秘書長程虹（Maggie Cheng）曾提到，她與團員當時會見華府多位政府要員，名單中提到的第一個人就是時任副總統拜登。

民主黨總統候選人拜登十六日在密西根州諾維市造勢。（法新社）

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