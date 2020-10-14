美媒控總統辯論委員會「反川普勢力」

拜登（右）與爭取連任的總統川普（左），九月二十九日於首場總統候選人辯論會上激烈交鋒。 （法新社檔案照）

2020/10/14 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕尋求連任的美國總統川普，在與民主黨對手拜登的第一場辯論會後，直言連辯論會主持人都不公平，和拜登聯手對付他。保守派媒體「國家脈動」（The National Pulse）十一日報導，總統選舉辯論委員會一名委員，與兩個立場反川普的組織有關聯，其中一個還與中國政府有合作關係。

一名委員與2個反川組織有關 其中博古睿研究院還與中國合作

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報導指出，該名委員赫南德茲（Antonia Hernández）被「博古睿研究院」（The Berggruen Institute）列為「博古睿關係網」成員，其他成員還包括五名中國公立大學的研究員，以及美國的親中遊說團體「亞洲協會」（Asia Society）兩名成員。被視為中共統戰組織的「中美交流基金會」（CUSEF）理事、香港富商陳啟宗（Ronnie Chan），也是這個關係網的一員，該基金會註冊為外國代理人，針對美國大學進行遊說。

不僅如此，「博古睿研究院」設有中國中心，與數個中國國營機構為合作夥伴，包括「北京智源人工智能研究院」、「中國國家創新與發展戰略研究會」、「中國科學院」、「中國社會科學院」及「中國人工智能學會」等，並向北京大學等中國公立大學提供數千萬美元。

該研究院的「二十一世紀委員會」，宗旨為對抗「讓民族主義和民粹主義運動在主要國家掌權的反全球化反撲力量」，要角包括上海風險投資機構「成為資本」創辦人李世默，中國政府財經顧問、香港政府策略發展委員會委員胡祖六，中國經濟學家、中國銀行前副行長朱民，以及高瓴資本集團創辦人張磊等中國財經界名人。

過渡完整計畫獲索羅斯贊助

博古睿研究院還因其主管研究專案的副總裁吉爾曼（Nils Gilman），而與「過渡完整計畫」扯上關係。「過渡完整計畫」獲得國際知名資本家索羅斯贊助，「國家脈動」九月間曾揭露創辦人布魯克斯（Rosa Brooks）與索羅斯、民主黨二○一六年總統候選人希拉蕊競選總幹事波德斯塔（John Podesta）、拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）關係密切；日前該組織沙盤推演這次總統選舉可能結果，其中一種情況是拜登拒絕承認敗選，最後由美軍決定誰當總統，受到國際矚目。

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