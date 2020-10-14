美大選提前投票 人數破千萬

據估計，截至美東時間十三日凌晨，全美已有超過一千萬人以郵寄或親自前往投票所的方式，提前投下神聖一票。圖為十二日開始提前投票的喬治亞州亞特蘭大，投票所外出現等候投票的人龍。（法新社）

2020/10/14 05:30

印刷錯誤、沒收到票 亂象一籮筐

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據美國選舉制度資訊網站「美國選舉計畫」（U.S. Elections Project）彙整的數據，儘管美國大選正式投票日為十一月三日，但迄今全美各地提前投票選票數量已超過一千萬票，為四年前大選同期的近八倍。不過，無論是郵寄選票還是親赴投票所的提前投票，都傳出若干狀況。

疫情影響 為4年前同期近8倍

這個由佛羅里達大學教授麥唐納（Michael McDonald）主持的網站顯示，截至美東時間十三日零時三十二分（台灣時間十三日十二時三十二分），全美數十州以郵寄或親身提前投下的選票數量，已超過一千零五十萬票，睥睨四年前同時段的提前投票數量—二○一六年十月十六日，全美提前投下的選票僅約一百四十萬票。此外，明尼蘇達、南達科他、佛蒙特、維吉尼亞與威斯康辛等五州迄今已提前投下的選票數，已超過四年前整體投票數的兩成。

請繼續往下閱讀...

「美國選舉計畫」還說，今年迄今已寄發或要求寄發的郵寄選票超過七千五百萬張，幾乎是四年前三千三百萬張的兩倍。據信提前投票及郵寄選票大增，與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情有關，且特別受到支持民主黨的選民歡迎；在加州、佛羅里達州、愛荷華州、馬里蘭州、北卡羅來納州、新澤西州、奧克拉荷馬州、賓州與南達科他州，合計有五十六．七％的郵寄投票選民是民主黨支持者。

然而，提前投票踴躍也衍生不少亂象，例如紐約州與威斯康辛州有上萬人不是沒收到郵寄選票，就是太晚收到；俄亥俄州與紐約州則有郵寄選票印刷錯誤或塞錯信封等情況。至於親赴投票所提前投票也有問題，像是投票機器故障或大排長龍，例如喬治亞州在十二日提前投票首日出現排隊人潮，有選民得排上六小時才能投票。

倡導郵寄投票的「全國在家投票研究所」（National Vote at Home Institute）執行長麥克雷諾茲指出，郵寄選票發生零星狀況，但並非全面性，只是今年大家較關注郵寄選票，其實親身投票問題更多，特別是三大搖擺州—威斯康辛州、賓州與密西根州，未預留足夠時間拆封、核實與計算上百萬張郵寄選票。

擾亂投票惡意程式 微軟出招解決

另一方面，微軟（Microsoft）十二日表示，已採取行動瓦解了試圖干預美國總統大選的惡意程式Trickbot。Trickbot散播惡意程式勒贖軟體，感染用以維護選民名冊或選舉結果的電腦系統，製造混亂與不信任感；「我們現在切斷了重要的基礎建設，讓執行Trickbot的人無法再進行感染，或啟動已植入電腦系統的勒索軟體。」此前，美國網戰司令部（Cyber Command）也已鎖定Trickbot。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法