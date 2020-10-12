大笑話 中俄將進聯合國人權理事會

聯合國大會將於十三日按地區比率選出十五席人權理事會成員，中國、俄羅斯與古巴等人權紀錄不佳的國家，幾乎篤定入選。圖為九月十八日的聯合國人權理事會會議。（法新社檔案照）

2020/10/12 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕聯合國大會將於十三日改選部分人權理事會成員國，中國、古巴、俄羅斯、沙烏地阿拉伯與巴基斯坦等人權紀錄不佳的國家，幾乎篤定能入選人權理事會，未來恐將阻礙人權理事會調查敏感的人權問題。由歐洲、美國、加拿大等國人權團體組成的聯盟呼籲聯合國成員，反對選舉這些國家成為人權理事會成員，更撰寫報告羅列上述候選國的「劣跡」，呈交聯合國外交官。

聯合國人權理事會（UNHRC）共有四十七席，任期三年，聯合國大會將於十三日按地區比率選出其中十五席。總部位於瑞士日內瓦的非政府組織「聯合國觀察」指出，雖然程序上需要獲得九十七張同意票才能進入人權理事會，但古巴與俄羅斯所在的地區沒有其他競爭者，一定會入選。中國、沙烏地阿拉伯和巴基斯坦，則將與另外兩國角逐四席亞洲代表，但由於這三國的勢力龐大，應該篤定當選。

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各國人權團體組成的聯盟呼籲聯合國成員，反對選舉中國、古巴、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦與烏茲別克為人權理事會成員國，因為這些國家的人權紀錄與相關人權決議投票紀錄不良，不符合進入人權理事會的資格。

大部分的民主國家因為不會受到人權調查，傾向爭取進入可提振國內經濟的聯合國理事會，反而是獨裁國家為了阻止針對他們的調查，會努力進入人權理事會。美國為了抗議這種情況，二○一八年宣布退出人權理事會，最後反而讓其他專制政權更容易控制人權理事會。

「聯合國觀察」呼籲聯合國改善人權理事會的選舉系統。執行董事諾伊爾（Hillel Neuer）認為，倘若民主制度持續讓專制、違反人權的國家入選，就應該考慮放棄選舉，讓每個國家都成為人權理事會成員，迫使非民主國家無法再將人權理事會選舉當成掩蓋其政權暴行的合法護盾。

英國影子外交大臣南迪（Lisa Nandy）也特別致信外交大臣拉布（Dominic Raab），呼籲英國政府反對中國競選聯合國人權理事會席次。南迪認為，中國在新疆的行為觸犯反人類罪與《防止及懲治滅絕種族罪公約》，英國若在面對此等惡行時選擇緘默，形同與中國同謀。

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