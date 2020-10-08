劍指中國 岸信夫提議辦4國防長會議

日本防衛大臣岸信夫七日首次與美國國防部長艾斯培舉行電話會談，岸信夫提議比照「美日印澳四國外長會議」，召開四國防長會議，反制中國擴軍。（路透檔案照）

2020/10/08 05:30

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛大臣岸信夫七日首次與美國國防部長艾斯培（Mark Thomas Esper）舉行電話會談，雙方除確認進一步加強日美同盟外，岸信夫也提議比照甫於東京落幕的「美日印澳四國外長會議」，召開四國防長會議。日本媒體報導，這項提議顯然劍指中國。

六日甫於東京落幕的美日印澳四國外長會議，透過四方安全對話在印太地區加強合作，對抗中國日益擴張。四國外長於會談中對合作推動日本提倡的「自由且開放的印太地區」構想，並擴大到更多國家的重要性達成共識，也同意大致每年定期召開會議，未來若加以制度化，很可能發展為正式的安保戰略論壇。

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「自由且開放的印太地區」構想是由前日本首相安倍晉三提出。初次入閣即擔任防衛大臣的岸信夫，積極度不輸給胞兄。日本放送協會（ＮＨＫ）報導，岸信夫與艾斯培通話時，即表達舉辦美日印澳防長會議的意願。目前四國之間，並沒有防長的四方對話。

日本每日新聞報導，岸信夫六日在富士電視衛星台的節目中也提到，希望舉辦四國防長會談，以深化日美印澳安保合作。報導指出，隨著中國擴張海洋勢力，岸信夫似乎正考慮在海上安全領域進行合作。

39國關切香港 籲中尊重疆藏

另一方面，美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭及歐盟等共卅九國，六日於聯合國聯名呼籲中國尊重新疆維吾爾和西藏等少數民族的人權，允許包括聯合國人權事務高級專員在內的獨立觀察員即刻、有意義且不受約束地進入新疆，並且對香港現況表達關切。

中找54國背書 譴責干涉

中國也隨即還以顏色，由巴基斯坦代表宣讀中國等五十五國的共同聲明，譴責任何利用香港做為干涉中國內政藉口的行為。

中國外交部發言人華春瑩七日更聲稱，香港和新疆問題並非「一些勢力」鼓譟的人權問題，更不應政治化，她並指控「少數外部勢力出於不可告人的目的，以人權為名，行干涉之實」。

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