美日印澳合作制中 共同保護台海南海

美國國務卿龐皮歐（由右至左）、澳洲外交部長潘恩、日本外務大臣茂木敏充和印度外交部長蘇杰生，六日在日本東京舉行「美日印澳四國外長會議」，龐皮歐於會中呼籲印太各國團結對抗中共暴政。（美聯社）

2020/10/07 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕美國國務卿龐皮歐六日在日本東京舉辦的「美日印澳四國外長會議」中，痛批中國共產黨「隱瞞」疫情，造成武漢肺炎全球大流行，強調美國、日本、印度和澳洲四國要加強合作，共同保護南海、東海、喜馬拉雅山區（中印邊界）和台灣海峽，免於遭受中共的剝削、腐敗和恐嚇。

將每年開會 擴及更多國

綜合日本媒體報導，鑑於中國擴張海洋勢力，龐皮歐、日本外務大臣茂木敏充、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）等人，在會談中對於合作推動日本提倡的「自由且開放的印太地區」構想，並擴大到更多國家的重要性，及每年定期舉行會議等達成共識。會談一開始，龐皮歐便對中國開砲，批「武漢起源的大流行」造成疫情全球蔓延，強調四國必須加強合作，共同捍衛南海、東海、中印邊界和台海免於中共毒手。

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龐皮歐接受日本放送協會（NHK）專訪時強調，「全球長期以來被置於中國威脅下」，除譴責中國採取威迫性行動，也主張以日本為主、位於印太地區的國家合力對抗中國。關於美中兩國為了香港和台灣加深對立，龐皮歐說，這不是美國對上中國的問題，這是要選擇自由還是專制政治的問題，「讓使用軍事或威迫力量欺壓弱者的國家來支配世界好嗎？」

日建議提升至領袖層級

日本外相茂木敏充雖避免直接點名批判中國，但也強調，實現龐皮歐的「對抗中共的安全保障網」構想，必須有更多共享價值觀的國家參與。

「美日印澳四國外長會議」又稱「四方安全對話」（Quad），去年九月由美國在紐約首次舉辦，今年因武肺疫情爆發，四國外長透過視訊會議敲定在疫情較為穩定且地處中間的日本舉行。這也是今年武肺疫情爆發以來，日本首次舉辦部長級國際會議。日美兩國希望將此會議定期化，產經新聞引述前內閣官房副長官兼原信克的看法指出，光是四國政要會談，就具有很強的訊息性，日本外務省甚至期待未來能將四國外長會談升級至領袖層級。

龐皮歐是武肺疫情爆發後首位造訪日本的美國高層官員，也是日本首相菅義偉上任後接見的首位外國政要。在四國外長會議前，菅義偉與龐皮歐進行約十五分鐘會談，菅義偉以英語自我介紹，歡迎龐皮歐到訪。菅義偉強調將維持強大的日美同盟，推動前首相安倍晉三提出的「自由且開放的印太地區」構想。

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