為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美日印澳合作制中 共同保護台海南海

    美國國務卿龐皮歐（由右至左）、澳洲外交部長潘恩、日本外務大臣茂木敏充和印度外交部長蘇杰生，六日在日本東京舉行「美日印澳四國外長會議」，龐皮歐於會中呼籲印太各國團結對抗中共暴政。（美聯社）

    美國國務卿龐皮歐（由右至左）、澳洲外交部長潘恩、日本外務大臣茂木敏充和印度外交部長蘇杰生，六日在日本東京舉行「美日印澳四國外長會議」，龐皮歐於會中呼籲印太各國團結對抗中共暴政。（美聯社）

    2020/10/07 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕美國國務卿龐皮歐六日在日本東京舉辦的「美日印澳四國外長會議」中，痛批中國共產黨「隱瞞」疫情，造成武漢肺炎全球大流行，強調美國、日本、印度和澳洲四國要加強合作，共同保護南海、東海、喜馬拉雅山區（中印邊界）和台灣海峽，免於遭受中共的剝削、腐敗和恐嚇。

    將每年開會 擴及更多國

    綜合日本媒體報導，鑑於中國擴張海洋勢力，龐皮歐、日本外務大臣茂木敏充、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）等人，在會談中對於合作推動日本提倡的「自由且開放的印太地區」構想，並擴大到更多國家的重要性，及每年定期舉行會議等達成共識。會談一開始，龐皮歐便對中國開砲，批「武漢起源的大流行」造成疫情全球蔓延，強調四國必須加強合作，共同捍衛南海、東海、中印邊界和台海免於中共毒手。

    龐皮歐接受日本放送協會（NHK）專訪時強調，「全球長期以來被置於中國威脅下」，除譴責中國採取威迫性行動，也主張以日本為主、位於印太地區的國家合力對抗中國。關於美中兩國為了香港和台灣加深對立，龐皮歐說，這不是美國對上中國的問題，這是要選擇自由還是專制政治的問題，「讓使用軍事或威迫力量欺壓弱者的國家來支配世界好嗎？」

    日建議提升至領袖層級

    日本外相茂木敏充雖避免直接點名批判中國，但也強調，實現龐皮歐的「對抗中共的安全保障網」構想，必須有更多共享價值觀的國家參與。

    「美日印澳四國外長會議」又稱「四方安全對話」（Quad），去年九月由美國在紐約首次舉辦，今年因武肺疫情爆發，四國外長透過視訊會議敲定在疫情較為穩定且地處中間的日本舉行。這也是今年武肺疫情爆發以來，日本首次舉辦部長級國際會議。日美兩國希望將此會議定期化，產經新聞引述前內閣官房副長官兼原信克的看法指出，光是四國政要會談，就具有很強的訊息性，日本外務省甚至期待未來能將四國外長會談升級至領袖層級。

    龐皮歐是武肺疫情爆發後首位造訪日本的美國高層官員，也是日本首相菅義偉上任後接見的首位外國政要。在四國外長會議前，菅義偉與龐皮歐進行約十五分鐘會談，菅義偉以英語自我介紹，歡迎龐皮歐到訪。菅義偉強調將維持強大的日美同盟，推動前首相安倍晉三提出的「自由且開放的印太地區」構想。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    川普確診》白宮美女發言人推特自爆：我確診武漢肺炎了
    2020/10/06 06:44

    川普確診》白宮美女發言人推特自爆：我確診武漢肺炎了

    川普出院！向媒體比讚後返回白宮
    2020/10/06 06:47

    川普出院！向媒體比讚後返回白宮 影片

    台海軍情》強化飛彈防禦能力 國防部採購愛三MSE防空飛彈
    2020/10/06 08:22

    台海軍情》強化飛彈防禦能力 國防部採購愛三MSE防空飛彈

    川普出院返回白宮 宣告將重返「選戰節奏」
    2020/10/06 06:56

    川普出院返回白宮 宣告將重返「選戰節奏」 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播