白宮國安顧問︰川普仍在管事 「對手」休想趁虛而入

白宮國家安全顧問歐布萊恩 （路透檔案照）

2020/10/06 05:30

龐皮歐告誡「愛耍流氓」的國家︰美國已有準備

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普因確診武漢肺炎而住院治療，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）四日警告美國的對手們，川普仍在視事，任何尋求趁虛而入的企圖，都將是「嚴重錯誤」。美國國務卿龐皮歐也告誡這些「愛耍流氓」且「不懷好意」的國家，川普政府的國安團隊成熟又有能力，對任何不測早有充分準備。

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歐布萊恩︰美政府穩穩掌控形勢

針對資安專家指稱，美國目前的情況為其競爭對手干預美國內政、快速散布虛假訊息提供有利條件，歐布萊恩在哥倫比亞廣播公司」（ＣＢＳ）節目「面對全國」（Face the Nation）中警告，不要企圖利用目前的情勢來佔美國便宜。他強調，「我認為，我們的對手知道，美國政府穩穩地掌控形勢，而且我們持續保護著美國人民」。

此前，歐布萊恩二日接受華爾街日報專訪時也強調，即使總統確診武肺，美國並未調升警戒等級，也不認為北韓、伊朗、中國與俄羅斯之類的對手，此時可能會對美國構成新的威脅，「我不認為有哪個國家會犯那種錯誤」。

歐布萊恩、龐皮歐、美軍參謀首長聯席會議主席麥利及白宮幕僚長梅多斯，四日仍照常向川普簡報國安事務。美國國防部長艾斯培因正出訪中東而缺席。該例行簡報會改為視訊會議，並未特別針對任何特定威脅做出因應。「福斯新聞」四日引述知情人士報導，外國也密切關注川普的健康狀況，但尚無任何外國或組織、團體藉機採取任何異常的軍事舉措。

龐皮歐在出訪亞洲前意有所指地向「新聞週刊」表示，世界上有些「愛耍流氓」和「不懷好意」的國家，但國務院及美國外交人員已做好準備。龐皮歐還說，迄今他從全球領袖獲得的訊息，全都是祝福川普伉儷早日康復。

川普確診的消息在上週曝光後，歐布萊恩就在瑞士日內瓦與俄羅斯國家安全會議祕書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）會晤，討論敘利亞、阿富汗及亞美尼亞和亞塞拜然的武裝衝突。歐布萊恩說，他當時向對方傳達的最重要訊息之一，就是俄國不應介入美國大選。

推特上千假消息 稱川普裝病

總部位於美國舊金山的媒體分析公司Zignal Labs二日指出，當天「推特」上有數千則推文，美國社群網站Reddit上亦有數百篇貼文，均未經查證、缺乏事實根據地聲稱，川普是「裝病」，甚至流傳是民主黨總統候選人拜登讓川普「中鏢」。

川普四日在華特里德國家軍事醫學中心聽取國安簡報。（法新社）

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