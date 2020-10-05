川普病情 幕僚一度搞不清

白宮幕僚長梅多斯三日向媒體爆料時疑似唱衰川普的病情，令川普大為不滿，並出面拍片澄清。圖為梅多斯二日向媒體發言。（路透）

2020/10/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在美國總統川普確診武漢肺炎並住院治療、美國陷入重大政治危機之際，美國多家媒體披露，幕僚頻就川普的病情提供誤導性、甚至相互矛盾的描述；川普醫療小組雖說總統病情已大幅好轉，卻又搞錯時間順序，令人莫衷一是。

川普病情混亂的源頭，疑似就是白宮御醫康利（Sean Conley）。川普本人在美東時間二日凌晨一時推文，宣布他本人與妻子雙雙確診，當天下午白宮表示川普已接受雷傑納隆藥廠的實驗性抗體治療，當天傍晚川普住院，但康利在三日近午的記者會上說，川普如今才剛「確診七十二小時」，意味川普九月三十日中午便確診，與川普推文宣布的確診時間差了一天半。總統醫療小組另一名醫生加利巴迪（Brian Garibaldi）進一步加碼，聲稱川普在「約四十八小時前」接受實驗性抗體治療，意即川普是在一日中午用藥，與白宮的說法不符。

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川普本人、白宮與總統醫療小組在川普確診與接受治療的時間點上的說詞兜不攏，不免引發川普真實病情是否遭刻意隱匿的疑慮。康利因此在三日午後發表備忘錄，表示當天稍早在記者會上論及川普病情時提及「七十二小時」與「四十八小時」是用詞不當，應該使用「第三天」或「第二天」，並澄清川普是在一日晚間首度確診，二日接受雷傑納隆抗體治療。康利改口後的說法，已吻合川普推文與白宮聲明。

三日晚間，康利再度就川普病情發表備忘錄，表示川普的情況不錯，已「大幅好轉」（made substantial progress），雖然尚未脫離險境，但醫療小組抱持審慎樂觀態度。備忘錄還說，川普一直沒有發燒，也沒有使用氧氣治療（He remains fever-free and off supplemental oxygen），一整天的血氧濃度度介於九十六％到九十八％。血氧濃度正常值為九十五％到一○○％。

不料，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）當天深夜接受「福斯新聞」訪問時卻爆料，川普二日一早曾發燒，血氧濃度「狂掉」，因此才會在二日傍晚火速住院。儘管康、梅兩人描述的並非川普在同一天的病情，卻仍不免造成混淆與誤解。

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