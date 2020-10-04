川普採抗體療法 仍在實驗階段
藥廠老闆是川普好友
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普二日在住進華特里德國家軍事醫學中心前，曾先在白宮接受試用美國「雷傑納榮製藥公司」（Regeneron Pharmaceuticals） 仍在實驗中的抗體雞尾酒療法，該療法宣稱有助患者在染病之初大幅減少體內的新冠病毒數量。消息發布後，這家公司股價應聲大漲約三％。該家公司執行長史萊佛（Leonard S. Schleifer）和川普私交多年，也是川普高爾夫球俱樂部的會員。
有助染病初大幅減少體內病毒數
白宮醫生康利二日表示，川普在確診後，接受了「雷傑納榮製藥公司」的「多株抗體雞尾酒療法」一劑，當作「預防措施」，注入後無不良反應。史萊佛表示，川普的醫療團隊主動聯繫用藥事宜，「我們只能說很樂意」，而此一請求隨後也獲得食品藥物管理局（FDA）以「恩慈療法」為由予以同意。雷傑納榮公司表示，由於該藥物備量有限，它們正準備應付隨後可能出現的龐大需求。
請繼續往下閱讀...
根據雷傑納榮公司上月廿九日發布新聞稿介紹自家「REGN-COV2」抗體雞尾酒療法：結合兩種單株抗體而成，專門用來阻止武漢肺炎病毒感染生物體，注入輕症或無症狀武漢肺炎患者體內，可有效減少病毒及改善症狀，在自身對武漢肺炎病毒未產生有效免疫反應的患者身上，療效尤其明顯；首批受試患者二七五人，無論一次接受高劑量八克或低劑量二．四克皆耐受性良好，緩解症狀的中位天數分別是八天、六天，皆比安慰劑組十三天減少許多。
也接受瑞德西韋治療
在另一方面，住進華特里德軍醫院的川普，也接受美國生物製藥「吉利德科學公司」研發的實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」治療。該藥曾有效改善美國一月十六日確診首例病患狀況。儘管目前尚無任何國家核可上市，但五月已成為FDA緊急授權的第一個武漢肺炎治療藥物。
根據美國媒體指出，華特里德軍醫院內有六間特別病房為內閣級官員專用，川普入住的是總統套房「七十一號病房」，套房內陳設豪華，有客廳、臥室、醫生辦公室、會議室與餐廳，川普可在房內直接辦公。雖然軍醫院隸屬國防部，但總統套房直屬白宮管轄。