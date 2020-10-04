川普採抗體療法 仍在實驗階段

美國「雷傑納榮製藥公司」在紐約州的實驗室正在生產實驗性的「多株抗體雞尾酒療法」。 （美聯社）

2020/10/04 05:30

藥廠老闆是川普好友

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普二日在住進華特里德國家軍事醫學中心前，曾先在白宮接受試用美國「雷傑納榮製藥公司」（Regeneron Pharmaceuticals） 仍在實驗中的抗體雞尾酒療法，該療法宣稱有助患者在染病之初大幅減少體內的新冠病毒數量。消息發布後，這家公司股價應聲大漲約三％。該家公司執行長史萊佛（Leonard S. Schleifer）和川普私交多年，也是川普高爾夫球俱樂部的會員。

有助染病初大幅減少體內病毒數

白宮醫生康利二日表示，川普在確診後，接受了「雷傑納榮製藥公司」的「多株抗體雞尾酒療法」一劑，當作「預防措施」，注入後無不良反應。史萊佛表示，川普的醫療團隊主動聯繫用藥事宜，「我們只能說很樂意」，而此一請求隨後也獲得食品藥物管理局（FDA）以「恩慈療法」為由予以同意。雷傑納榮公司表示，由於該藥物備量有限，它們正準備應付隨後可能出現的龐大需求。

請繼續往下閱讀...

根據雷傑納榮公司上月廿九日發布新聞稿介紹自家「REGN-COV2」抗體雞尾酒療法：結合兩種單株抗體而成，專門用來阻止武漢肺炎病毒感染生物體，注入輕症或無症狀武漢肺炎患者體內，可有效減少病毒及改善症狀，在自身對武漢肺炎病毒未產生有效免疫反應的患者身上，療效尤其明顯；首批受試患者二七五人，無論一次接受高劑量八克或低劑量二．四克皆耐受性良好，緩解症狀的中位天數分別是八天、六天，皆比安慰劑組十三天減少許多。

也接受瑞德西韋治療

在另一方面，住進華特里德軍醫院的川普，也接受美國生物製藥「吉利德科學公司」研發的實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」治療。該藥曾有效改善美國一月十六日確診首例病患狀況。儘管目前尚無任何國家核可上市，但五月已成為FDA緊急授權的第一個武漢肺炎治療藥物。

根據美國媒體指出，華特里德軍醫院內有六間特別病房為內閣級官員專用，川普入住的是總統套房「七十一號病房」，套房內陳設豪華，有客廳、臥室、醫生辦公室、會議室與餐廳，川普可在房內直接辦公。雖然軍醫院隸屬國防部，但總統套房直屬白宮管轄。

美國總統川普二日搭直昇機抵達華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心，未來數日會在該院的總統套房「七十一號病房」隔離與接受治療。（彭博）

美國總統川普二日搭直昇機抵達華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心，未來數日會在該院的總統套房「七十一號病房」隔離與接受治療。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法