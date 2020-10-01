川拜辯論首役超亂 觀眾嚇傻

挑戰川普連任之路的民主黨候選人拜登，在首場辯論會上發言。（路透）

2020/10/01 05:30

控拜登臣服黨內激進左派

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普與民主黨總統候選人拜登，九月二十九日在被稱為是近年來最糟糕、最混亂與最有爭議的電視辯論會中首度正面對決！兩位年逾七十的候選人在會場上唇槍舌劍火爆對嗆，拜登緊抓川普對抗武漢肺炎疫情不利大打溫情牌，川普則一貫言詞犀利地指控拜登是左派，質疑郵寄投票的公正性，兩人僅有在應對中國威脅時罕見地立場一致。

川普被罵騙子、普廷小狗

這場在俄亥俄州克利夫蘭舉行的辯論會，一如事先預料般火爆。川拜上台時因防疫之故未握手先禮後兵，具體呈現全美國在總統大選進入倒數階段的分裂態勢。民調落後的川普指控拜登對黨內「激進左派」俯首稱臣，批評拜登次子杭特貪腐與曾有毒癮，甚至嘲笑拜登大學成績差「…你跟聰明根本沾不上邊，喬（拜登名）」。拜登則直斥川普是「騙子」、「種族主義者」、「小丑」與「（俄羅斯總統）普廷的小狗」，甚至在雙方就稅務問題你來我往時告訴川普，「你是美國歷來最爛的總統」。

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綜合媒體報導，川普在辯論中守多於攻，似乎並未把握機會扭轉執政後最大敗筆—防疫不力，不願應主持人華勒斯要求譴責極右派武裝民兵組織，也不肯承諾若選舉結果出現爭議將保持冷靜，甚至指控成千上萬張選票遭到操控，「這我無法接受」。相較之下，拜登除了大酸川普曾建議注射消毒劑殺死病毒，也大打溫情牌，直視鏡頭向已有二十多萬人死於武肺的全美民眾感性發言，詢問有多少民眾一早醒來餐桌旁多了張空椅子，只因為有家人死於武肺。

辯論會被糟蹋成爛電影

辯論會一結束，美國有線電視新聞網（CNN）主持人布利澤（Wolf Blitzer）直呼，這是他看過最混亂的總統辯論，紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報等其他美國主流媒體看法也相去不遠。「今日美國報（USA Today）」社論指出，兩人將這場辯論會糟蹋成一部九十分鐘的爛電影，讓觀眾都嚇傻了。華郵指出，川普的辯論策略是以凌人盛氣來輾壓對手，但這是挑戰者而非在位者的戰術，顯示川普比拜登更想扭轉選情。

CNN在辯論會後所做的民調顯示，六成受訪者認為拜登的辯論表現優於川普（二十八％）。這份數據和二○一六年總統大選川普與希拉蕊．柯林頓首場辯論會後相近。但立場被認為親拜登的CNN也在辯論會前提醒，四年前川普輸了辯論，最後卻贏得大選。

共和黨籍的現任總統川普在首場辯論會上發言。（彭博）

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