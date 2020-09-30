自由日日shoot》美主流媒體選邊站？狂黑川普 善待拜登！

共和黨總統候選人川普（路透檔案照）

2020/09/30 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕十一月三日美國總統大選逼近，隔空交火許久的現任總統川普和民主黨候選人拜登，終於要在第一場電視辯論會上面對面過招。在此次選戰中，川普的處境與四年前幾乎如出一轍，除了必須應付民主黨對手外，還必須與一面倒唱衰他的各家媒體周旋。部分民調和觀察家即指出，美國主流媒體對待川普和拜登明顯「雙重標準」，善待拜登，卻極力挖掘川普的爭議。

在川普對決拜登的局面確立後，美國陷入武漢肺炎疫情及種族歧視示威的雙重危機，身為當家者的川普被嚴格檢視，聲望一路探底，不分自由或保守派媒體，近乎全數看好拜登終將勝出，且雙方民調差距動輒達兩位數。然而，民調公司「拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）」九月中旬的調查，卻發現耐人尋味的現象—美國選民認為，媒體在報導拜登和川普時，有明顯的「偏食」現象。

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媒體倒向民主黨 前兩次大選已出現

調查顯示，六十七％的選民相信，媒體會積極傳達拜登的見解，僅十九％認為媒體會凸顯其錯失；反之，四十九％的選民表示，媒體傾向挖掘川普的爭議，而非報導其立場。該機構進一步分析，選民認同大多數媒體會在選戰中助拜登一臂之力，而且媒體向民主黨傾斜的態勢，早在前兩次大選就已出現。二○一六年七月，五十％的選民認為媒體試圖協助希拉蕊．柯林頓，僅十一％認為媒體喜愛川普；二○一二年秋季，五十一％的選民也認為媒體力挺歐巴馬，僅九％認為媒體支持羅尼。

美國加州智庫「獨立研究所（Independent Institute）」四月間在一篇題為「媒體是否恨川普多過恨病毒？」的評論中指出，當社會面臨類似武漢肺炎的重大公衛危機時，新聞媒體必須確實傳達政府方針及因應之道，但在川普三月廿五日舉行疫情記者會，司法部長巴爾出面警告不肖業者勿哄抬物價，多名衛生專家也針對篩檢方式做出最新說明後，翌日的《紐約時報》中卻完全讀不到相關資訊。

拜登曾神隱89天 多數媒體卻不追究

福斯新聞（Fox News）媒體評論員庫茲（Howard Kurtz）七月間也指出，已篤定代表民主黨出征的拜登，已連續八十九天未公開現身談話，整個六月也僅受訪五次，卻竟然沒有媒體向他施壓，反觀川普當月受訪廿一次。他直言，媒體向來強調，政治人物有與媒體接觸、接受檢視的責任，但媒體對待川普和拜登，「絕對是雙重標準」。共和黨大老、前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）就曾指出，川普是當代歷史上第一位在媒體猛烈攻勢下，還能當選的美國總統。

紐約時報指稱美國總統川普近年繳交極少的聯邦所得稅，甚至有十年沒繳半毛錢，遭川普駁斥為假新聞。但CNN仍連篇累牘地窮追猛打，堪稱反川第一品牌。（截自CNN網頁）

民主黨總統候選人拜登（法新社檔案照）

主流媒體「黑」川普四大手法

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