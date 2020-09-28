前CIA高官：逾百中國間諜 紐約出任務

西藏裔美籍紐約市警察昂旺日前被捕。（取自網路）

2020/09/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國情報人員在美國境內活動日益猖獗，迫使川普政府逐步收網剷除。《紐約郵報》廿六日指出，美國中央情報局（CIA）反情報部門前主管奧爾森（James M. Olson）在專訪中指出，紐約市正遭逢「前所未有」的間諜攻擊，保守估計市內在「任何時候」都有逾百名中國情報人員執行任務。

利用社群平台 吸收華裔美國人

該報近日才刊出美國國務卿龐皮歐專訪，直指中國駐紐約總領事館是中方間諜工作一大樞紐，可能會有更多中國情報人員被逮捕，如今再度針對此事訪問曾率領CIA反情報部門、目前任教於德州農工大學布希公共事務管理學院的奧爾森。他不諱言道，中國的間諜計畫非常龐大，正加速招募間諜，「他們利用社群平台吸納對祖國（中國）有感情的華裔美國公民。」

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奧爾森以日前被捕的西藏裔美籍紐約市警察昂旺（Baimadajie Angwang）為例，指此人對中國而言就是潛在的「金礦」，不僅可透過他取得犯罪紀錄、提供線索、了解什麼人正在接受調查，還可探查紐約市警察局執行監控的方式、資料庫內容，以及對中國駐聯合國代表和領事館官員的知情程度。聯合國總部即位於紐約市曼哈頓。

目標鎖定 警察軍隊、反情報機構

曾在CIA擔任歷史顧問的梅爾頓（H. Keith Melton）解釋，美國警察、軍隊和反情報機構人員都是中方的「主要目標」，中國國家安全部會透過知道目標人物以前在中國生活情況的人士接觸他們，最後請求他們在「灰色地帶」為中國辦事。奧爾森指出，中間聯繫人會建議目標人物到中國聽取工作詳情，並接受貴賓般的招待，而此過程也讓中方可以檢視及評估他們，「（間諜）工作會被美化成幫助中國同胞」。尤有甚者，倘若目標人物在中國有家人，中方就會以此做為談判籌碼，聲稱可以滿足簽證或獎學金等金錢需求，交換他們為中國政府效勞。

昂旺被竊聽的內容顯示，他曾多次返回中國，還曾提到在紐約市警察局尋求升遷，是「為了在中國的家人」。奧爾森認為，中方可能每月付給昂旺數千美元報酬，但隨著他落網，「中方不可能來救他了」，因為中國在美國有很多間諜，少幾個不痛不癢。

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