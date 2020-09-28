白宮保位戰超前部署 川普提名保守派巴瑞特 遞補大法官

巴瑞特政治傾向與立場

2020/09/28 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普二十六日正式提名保守派聯邦上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett），遞補甫去世的自由派大法官金斯伯格的聯邦最高法院大法官遺缺。川普強調，四十八歲的巴瑞特是「最絕頂聰明、天賦過人」的法界人士之一。川普說，聯邦參議院可能在十二日召開聽證會，希望參院在十一月三日總統大選前全院表決通過。巴瑞特的人事案恐將影響總統大選最終結果，也讓行使同意權的參院成為選前主戰場。

川普在白宮玫瑰花園宣布提名巴瑞特繼任大法官。站在川普身旁的巴瑞特說，自己「熱愛美國和美國憲法」，川普對她的信心使她「深感榮幸」。她還向金斯伯格致敬，讚揚金斯伯格乃法界先驅，「才智超群、地位崇高」。她承諾，未來將效法金斯伯格好友、二○一六年去世的保守派大法官史卡利亞（Antonin Scalia）。

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巴瑞特曾擔任史卡利亞的書記官，她強調史卡利亞的司法理念「也是我的司法理念」，即法官的判決必須依法，而非造法。一旦國會通過巴瑞特的提名案，將是川普自二○一七年就任以來，任命的第三位大法官，屆時九位大法官中，持保守和自由派立場者的比例將從目前的五比四變為六比三。

拜登︰參院不該在選前處理人事案

對此，民主黨總統候選人拜登隨即表明，在美國人民選出下屆總統和國會前，參院不應對此人事案採取行動。他強調，巴瑞特「不同意」最高法院支持前總統歐巴馬推動的「可負擔照護法（歐版健保）」。參院司法委員會的民主黨資深議員范士丹（Dianne Feinstein）也說，距離投票日僅剩三十八天，許多州甚至已開始提前投票，過去從未有過大法官的空缺是在距離總統大選這麼近的情況下填補。

川普︰大選恐有爭議 補滿大法官很重要

川普曾直言，他預期今年大選結果可能會重演二○○○年總統大選的計票爭議，最終必須由最高法院定奪，因此確保九位大法官席次都補滿「非常重要」。

專家認為，不少選民因為武漢肺炎疫情可能改用郵寄投票，若最後開票結果膠著，票數相近的州又有大量選民使用郵寄投票，恐引發一連串法律糾紛。因此，趕在選前將巴瑞特送進最高法院，堪稱川普的白宮寶座保衛戰「超前部署」。

此外，通常大法官被提名人也會在聽證會前拜會參院司法委員會成員，但不清楚武肺疫情會否影響這項傳統及其他慣例。在司法委員會中，共和黨和民主黨各佔十二席與十席，包括民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），她將可藉此為拜登拉抬聲勢。

美國總統川普二十六日在白宮的玫瑰花園，正式提名聯邦法院法官巴瑞特（右），遞補十八日病逝的聯邦最高法院大法官金斯伯格。（法新社）

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