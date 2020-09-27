保守派佔上風 巴瑞特將獲大法官提名

美國總統川普已選定芝加哥聯邦巡迴上訴法院法官巴瑞特，接替因病去世的金斯伯格出任大法官。（法新社檔案照）

2020/09/27 05:30

美最高法院9名大法官 保守派與自由派變為6:3

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國自由派女大法官金斯伯格逝世一週後，美國媒體引述消息披露，川普總統預計在美東時間廿六日下午五時（台灣時間廿七日清晨五時）宣布，由保守派聯邦法官艾咪．康尼．巴瑞特（Amy Coney Barrett）替補進入最高法院。由於共和黨在參議院佔多數，該提名案料可過關，屆時九名大法官中，將有六人屬保守派、三人屬自由派。

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四十八歲的巴瑞特育有七名子女，是虔誠的天主教徒，在二○一七年由川普指定出任芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官。她在聯邦法官任內盡顯保守派立場，包括對川普的強硬移民政策投下同意票，並支持擴大擁槍權。支持墮胎權的組織憂心，巴瑞特可能會協助推翻最高法院在一九七三年做出的全國合法墮胎裁決。

48歲虔誠天主教徒 力挺川普

川普廿五日對是否指定巴瑞特賣關子，稱讚巴瑞特「傑出」，「明天將是個大日子」。川普已在二○一七和一八年，分別任命戈蘇奇和卡瓦諾兩名保守派大法官。前年準備任命卡瓦諾時，就曾見過巴瑞特，還說過「我要把她留著接替金斯伯格」。美聯社分析，若保守派的巴瑞特接替自由派的金斯伯格，將是最高法院近卅年最劇烈的意識形態轉向。

隱瞞教派恐成聽證會焦點

據英國衛報與每日郵報指出，巴瑞特和丈夫隸屬於一個秘密的非主流天主教盟約團體「讚美者」（People of Praise），該團體結構高度威權，要求成員奉獻五％收入，並主張婦女應順從丈夫。每日郵報說，巴瑞特三年前在聯邦參議院任命聽證會上，曾隱瞞她所屬的教派，這將成為未來民主黨參議員質疑她的箭靶。

目前在國會參院有五十三席的共和黨表明，已掌握足夠同意票，可望在十一月三日總統大選前表決大法官任命案。即使川普在大選中敗北或共和黨丟掉參院多數，本屆參院仍可利用新總統和國會明年一月底就任前的「跛腳鴨」時期，將巴瑞特送進最高法院。

分析指出，對川普來說，在大選前五週任命保守派大法官，可以催動其基本盤；對共和黨人士而言，這則是他們長久以來偶爾「被迫」支持川普後，所能獲得的補償。

參院民主黨人和該黨總統候選人拜登，仍持續呼籲共和黨將此一重大任命案留待大選後。華盛頓郵報與美國廣播公司（ABC）的共同民調則顯示，對於金斯伯格留下的大法官空缺，三成八認同由川普和本屆參院填補，五成七主張交給新總統和下屆參院完成。

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