暗助巴基斯坦建省喀什米爾 中國逼迫印度兩面作戰

印度廢除查摩與喀什米爾邦自治權一週年後，巴基斯坦外交部長古瑞希（中）上月公布新版國境圖，首度將巴國控制的北部「吉爾吉特—巴爾蒂斯坦」（Gilgit-Baltistan）地區，以及印度控制的查摩與喀什米爾（Jammu and Kashmir）地區納入。（歐新社）

2020/09/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港南華早報廿六日報導，巴基斯坦政府近日計畫將其控制的喀什米爾北部「吉爾吉特—巴爾蒂斯坦」（Gilgit-Baltistan）地區，「暫時」升格為該國第五個省，此舉勢必招致鄰國印度抗議，且可能演變為軍事衝突。分析更指出，中國或許是巴基斯坦出險招的幕後推手，一來可移除「中巴經濟走廊」（CPEC）的路障，二來也可迫使印度在拉達克（Ladakh）以外陷入第二個戰場。

據報導，巴國部會首長、反對派領袖和軍隊日前舉行會談，決定暫時將「吉爾吉特—巴爾蒂斯坦」地區納入國土，當地一五○萬居民將首次被賦予巴國人民基本權利，這也使得一九四七年八月分治以來持續爭奪喀什米爾地區主權的巴國和印度，陷入軍事緊張狀態。印巴兩國曾在二○○三年達成停火協議，並沿喀什米爾控制區邊界劃定「實際控制線」（LOC），但隨著印控地區近年出現分離主義活動，此界線已形同虛設。

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趁機移除中巴經濟走廊障礙

此外，「吉爾吉特—巴爾蒂斯坦」地區和印中兩國目前對峙的拉達克地區，僅相隔嘉亞臣冰河。巴國當局片面改變現狀後，印度恐被迫在高海拔地區同時應付中國和巴國。「吉爾吉特—巴爾蒂斯坦」地區也接壤中國新疆，且是中國與阿拉伯海之間唯一的陸路通道。二○一五年起，中國已投資六百億美元進行「一帶一路」倡議中規模最大的CPEC計畫，但「吉爾吉特—巴爾蒂斯坦」地區的建設一直遭印度強烈反對。

英國倫敦大學國王學院國際關係學者潘特（Harsh V. Pant）指出，巴國試圖藉由合法控制「吉爾吉特─巴爾蒂斯坦」地區，移除中國投資CPEC的障礙，同時也造就印度必須「兩面作戰」的局面，「印度絕對會解讀成中國在背後操作，巴國沒有選擇，只能淪為中印衝突的受害者。」美國智庫「威爾遜國際學者中心」南亞問題學者柯格曼（Michael Kugelman）指美國也會做出相同判斷，但他認為巴國早有併吞野心，根本毋須中國鼓吹。

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