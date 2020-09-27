致信習近平遭退 前蒙古總統公開抗議信

圖為2014年額勒貝格道爾吉（圖右）在首都烏蘭巴托迎接來訪的習近平。（法新社檔案照）

2020/09/27 05:30

蒙古國前總統額勒貝格道爾吉25日在推特發文證實，他寫給中國國家主席習近平、抗議在內蒙古強推漢語教材的信函已被中國駐蒙古大使館退回。他公開信件內容，指成千上萬蒙古人及其子女，正因強推漢語教材而遭受難以形容的痛苦，呼籲中國尊重自己的憲法，保障「所有民族都有使用和發展自己的語言文字的自由」。對此，中國駐蒙古大使柴文睿表示，這封信函觀點完全錯誤，中方不予接受；內蒙古事務是中國內政，不容他人干涉。（國際中心）

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