歐美聯大同陣線 譴責中國病毒

歐洲聯盟理事會主席米歇爾25日透過預錄影片在聯合國大會宣告，歐盟「與美國緊密相連」，「不認同中國政治和經濟制度之價值觀基礎」。（美聯社）

2020/09/27 05:30

澳洲重申繼續調查武肺病源

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼美國總統川普廿二日於第七十五屆聯合國大會一般性辯論第一天力批中國傳播「中國病毒」到全世界，美、中皆設法拉攏的歐洲聯盟理事會主席米歇爾廿五日在會上正式公開表達「與美國緊密相連」及「不認同中國政治和經濟制度之價值觀基礎」立場，澳洲總理莫里森同日也重申「盡全力」調查二○一九冠狀病毒起源以免重蹈覆轍的必要性。由中國近日在聯合國會議遭遇的連續強烈批判，足見它在全球民主國家間正四面楚歌。

英法也批人權與新疆、香港問題 北京四面楚歌

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去年底由中國爆發的武漢肺炎疫情仍在全球延燒，上述領袖皆未實際現身今年九月的美國紐約聯大現場，一律依規定改以預錄影片發表演說。在美、中角力的國際關係議題上，米歇爾強調，美歐「至關重要的跨大西洋聯盟」得以延續的原因在於，即使彼此偶有不同做法或利益，但有「共同的理想、價值觀，以及通過歷史考驗而強化的情感」聯繫，「我們站在民主、人權、法治與合作的基本價值觀的一邊」。

中歐投資協定談判 要中改變

關於談判中的中歐投資協定，米歇爾強調歐盟對市場公平性的堅持，點名中國經濟模式須改變。他還挑戰中國政府的人權表現，關注中國新疆維吾爾自治區少數民族遭迫害一事，以及中國違背香港民主、法治的國際承諾問題，即使中國在全球暖化、武漢肺炎疫情等全球議題和貿易上乃歐盟的「重要夥伴」，「我們決定重新平衡關係，朝進一步互惠及更公平競爭邁進」。

法國總統馬克宏在廿二日聯大視訊演說也曾批判中國人權紀錄及「霸權」行徑，強調人權並非西方「干涉」工具，而是聯合國會員皆簽署尊重的原則，呼籲國際調查團在聯合國主導下進新疆瞭解當地少數民族處境。他另指出，中國等霸權國家投射境外，和美國執意與世界「脫鉤」有關，呼籲聯合國採取聯合行動以保安全和平。

中國除了在今年聯合國大會成為眾矢之的，英國聯邦及聯合國事務國務大臣艾哈邁德廿五日也在瑞士日內瓦的聯合國人權理事會第四十五屆會議關注「中國嚴重局勢」，包括港區國安法與「送中」、有系統侵犯新疆人權和全中國新聞自由問題。

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