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    美智庫揭密中國統戰部 燒錢超越外交部

    中共中央統戰部與附隨組織的支出，超過中國外交部的預算。（取自網路）

    中共中央統戰部與附隨組織的支出，超過中國外交部的預算。（取自網路）

    2020/09/19 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）十六日發表一份針對負責中國「大外宣」的中共中央統一戰線工作部（中共中央統戰部）之運作的分析報告，揭露該部系列單位與附隨組織的支出，竟超過中國外交部的預算；此外，該基金會的「中國簡訊」同日發文表示，香港的「中美交流基金會」（CUSEF）也是中共中央統戰工作網的一員，透過捐款在美國政壇進行遊說。

    該報告整合一百六十個中央與地方政府及中共實體的預算和支出報告，發現光是二○一九年，中國中央與地區統戰系統的花費，就超過廿六億美元（約七五四億台幣），超過中國外交部的經費；其中，近六億美元用於設立影響外國人與華僑社區的統戰辦公室。中共為落實統戰工作，資助官方、產業與民間社團等一系列組織，其中，四大組織「中國人民政治協商會議」（政協）、「民族宗教事務委員會」、「外事僑務辦公室」及「工商業聯合會」被視為「內圈」，直接或間接聽命於中共中央統戰部。

    報告指出，合計中共中央統戰部與前述四大組織的預算，可一窺中國在統戰工作上投注的經費，但中國財政部從不對外公布中央統戰部的年度預算，至於前述四大組織的年度總預算達十四億美元，幾乎與中國公安部相當。

    此外，詹姆士敦基金會「中國簡訊」編輯道森同日發文指出，二○○八年在香港成立的「民間組織」中美交流基金會，是廣泛的中國統戰工作網一員；中美交流基金會資助美國研究與學術單位的行為，只是中國企圖影響美國政策的多面向行動冰山一角。文中指出，該會雖自稱是獨立、非營利與非政府組織，然其主席卻是香港前特首董建華，理事之一、鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁劉長樂出身解放軍政宣部，遑論鳳凰衛視立場親中及中國官媒央視持有其部分股份。

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