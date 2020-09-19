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    龐皮歐訪南美小國 戳破中國大餅

    美國國務卿龐皮歐（右一）十七日訪問南美最小國蘇利南，警告該國須提防中國投資進駐後的「政治成本」。（路透）

    美國國務卿龐皮歐（右一）十七日訪問南美最小國蘇利南，警告該國須提防中國投資進駐後的「政治成本」。（路透）

    2020/09/19 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐十七日展開南美四國三天之旅，首站訪問七月才脫離長年獨裁統治的南美最小國蘇利南，接著飛往今年經濟成長率可望居全球之冠的蓋亞那。他在這兩個新興產油國警告，接受中國投資有風險，往往在「政治成本」浮現後，才發現最初大餅乃曇花一現。

    示警中國投資的政治成本

    蘇利南新科總統山托希（Chan Santokhi）以該國一九七五年獨立以來首位到訪的美國國務卿介紹龐皮歐，強調此次歷史性訪問，反映了兩國關係的戰略重要性，直言期待與美共同保衛民主制度、法治、良好治理與人權。但在美中競逐上，他公開表示不做選擇，稱此次與美會晤不談對中關係；並強調與許多國家合作良好，也和美國進入「強化合作」新階段。

    面對中國勢力早已進駐，一出機場即見貴州茅台酒廣告、紫禁城圖樣映入眼簾，龐皮歐則直指中國共產黨中央委員會總書記習近平領導下的中國，對外投資方式與當地期待的上述價值不符，自信美國的自由、民主與人權理念將與該國更相容。況且，「美國私有企業產品、服務的品質」，乃中企無法在「公平且公正合理的基礎上」相比。他在蓋亞那也重申相同論調。

    拉攏蘇利南、蓋亞那抗中

    蘇利南與蓋亞那人口均不到百萬，分別在七、八月才誕生新領袖，龐皮歐此行形同為新政權投下信心票，並抗衡中國在這兩國遍地開花的各種小型投資案。中國已邀請這兩國加入一帶一路倡議。龐皮歐稍後將轉往巴西與哥倫比亞訪問。

    面對美方在南美公開挖角，中國外交部發言人汪文斌批評，美方有關官員惡意攻擊、抹黑中國，目的是挑撥有關國家同中國友好關係，聲稱「我們同有關國家的合作是平等互利、合作共贏的」。

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