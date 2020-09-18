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    岸信夫任防衛相 中國亂了手腳

    日本新任防衛大臣岸信夫十七日舉行記者會。（歐新社）

    日本新任防衛大臣岸信夫十七日舉行記者會。（歐新社）

    2020/09/18 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕日本首相菅義偉起用岸信夫（見圖，歐新社）擔任防衛相，讓中國抓狂，日本政論家近藤大介十七日以專文分析，中國當初是以「只要二階留任，誰當首相都無所謂」的心理看待菅首相的誕生，未料菅義偉竟起用親台派色彩濃厚的岸信夫擔任防衛相，像被潑了一桶冷水，顯得有點驚慌失措。

    近藤在文中指出，自民黨總裁選舉過程中有中國外交相關人士告訴他，比起菅首相的誕生，中國更在意自民黨幹事長二階俊博是否繼續留任，「只要二階留任，誰當日本下任首相都無所謂」。

    二階是日本政壇親中派的龍頭，他和中國外長王毅見面時，猶如老友重逢，不是單手握手，而是伸出雙手緊握。近藤指出，中方認為安倍無視二階的進言對中採取強硬態度，但菅首相上台後，二階扮演「監護人」角色，菅義偉應該不會漠視二階的意見。

    近藤表示，中國將台灣總統李登輝、陳水扁和蔡英文列為「民族三大寇」，三人中至少有兩人和岸信夫交情深厚，上月九日他也參加森喜朗率團的「弔問團」訪台悼念李登輝。首相官邸相關人士透露，蔡英文在二○一五年十月訪日時，包括住進距離首相官邸最近的The Capitol Hotel Tokyu，以及和安倍的秘密午餐會都是由岸信夫安排。

    安倍近八年的政權中，安倍負責中國，弟弟岸信夫則負責台灣，近藤說，菅義偉組閣不但將這位「台灣負責人」拉上檯面，而且還擔任了最敏感的防衛相，中國很難保持冷靜。

    近藤指出，中國環球時報十七日的報導中，指岸信夫有兩點必須注意之處，包括他是日本政壇知名的「親台派」，目前擔任友台議員組織「日華議員懇談會」幹事長；其次，岸信夫曾多次參拜靖國神社。

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