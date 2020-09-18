為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    共軍組裝第3艘航艦 趕年底下水

    美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最近取得的衛星照片顯示，中國第三艘航空母艦「○○三型」已在上海江南造船廠進行船身組裝，最快今年底就可能下水。（取自CSIS網站）

    美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最近取得的衛星照片顯示，中國第三艘航空母艦「○○三型」已在上海江南造船廠進行船身組裝，最快今年底就可能下水。（取自CSIS網站）

    2020/09/18 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報十六日報導，根據新衛星影像和中國國營媒體報導，中國第三艘航空母艦「○○三型」已在上海江南造船廠進行船身組裝。由於華郵稱為中國「第一艘現代航艦」的○○三，將進入建造的後半階段，因此幾個月內就可能下水。

    ○○三為中國第二艘國造航艦，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）甫取得的高解析度衛星影像首次顯示，其各個部分正在室外乾船塢組裝中。研究人員福納樂（Matthew Funaiole）表示，中方展現出設計和裝配船艦的「驚人」能力，但從衛星影像來看，尚不清楚○○三是否將安裝能夠有效使艦載機從航艦甲板上起飛的電磁彈射器。

    另根據中國「新浪網」，○○三即將進入總裝和設備安裝及先期艤裝階段，若順利，「不遲於二○二○年底、二一年初便能順利下水。二四、二五年就要完成各種試驗科目，進入形成戰鬥力階段」。

    中國海軍退役大校李傑上週末在北京一個論壇中說，中國正計畫打造第四支航母編隊。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究學院研究員高瑞連（Collin Koh）則說，針對航艦的功效與如何因應美國潛艦造成的威脅，中國內部仍在激辯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    美起訴5名中國駭客！台灣有大學受害 逾6萬張照外洩
    2020/09/17 08:29

    美起訴5名中國駭客！台灣有大學受害 逾6萬張照外洩

    繼蒙古族之後 中國朝鮮族語言教育也被漢化...
    2020/09/17 07:05

    繼蒙古族之後 中國朝鮮族語言教育也被漢化...

    員工被控煽動破壞港鐵....香港TVB遭警搜查
    2020/09/17 11:10

    員工被控煽動破壞港鐵....香港TVB遭警搜查

    軍情動態》強化聯合作戰能力 美國海軍與北約偵察機在黑海軍演
    2020/09/17 07:47

    軍情動態》強化聯合作戰能力 美國海軍與北約偵察機在黑海軍演

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播