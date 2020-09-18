共軍組裝第3艘航艦 趕年底下水

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最近取得的衛星照片顯示，中國第三艘航空母艦「○○三型」已在上海江南造船廠進行船身組裝，最快今年底就可能下水。（取自CSIS網站）

2020/09/18 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報十六日報導，根據新衛星影像和中國國營媒體報導，中國第三艘航空母艦「○○三型」已在上海江南造船廠進行船身組裝。由於華郵稱為中國「第一艘現代航艦」的○○三，將進入建造的後半階段，因此幾個月內就可能下水。

○○三為中國第二艘國造航艦，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）甫取得的高解析度衛星影像首次顯示，其各個部分正在室外乾船塢組裝中。研究人員福納樂（Matthew Funaiole）表示，中方展現出設計和裝配船艦的「驚人」能力，但從衛星影像來看，尚不清楚○○三是否將安裝能夠有效使艦載機從航艦甲板上起飛的電磁彈射器。

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另根據中國「新浪網」，○○三即將進入總裝和設備安裝及先期艤裝階段，若順利，「不遲於二○二○年底、二一年初便能順利下水。二四、二五年就要完成各種試驗科目，進入形成戰鬥力階段」。

中國海軍退役大校李傑上週末在北京一個論壇中說，中國正計畫打造第四支航母編隊。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究學院研究員高瑞連（Collin Koh）則說，針對航艦的功效與如何因應美國潛艦造成的威脅，中國內部仍在激辯。

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