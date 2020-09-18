美打造未來艦隊 嗆中追不上

圖為F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機從航艦雷根號上起飛。（歐新社檔案照）

2020/09/18 05:30

增加無人駕駛機艦

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部長艾斯培十六日指出，中國海軍艦艇數量雖然是全球最多，然其軍力無法與美國匹敵；即使美國現在就停止建造新艦，中國仍需要好多年才能趕上美軍在公海的能力。艾斯培強調，就算如此，美國仍必須保持領先及優勢，因此美國將拓展海軍軍力，打造一支能投送「致命力量」的「未來艦隊」，積極建造無人駕駛的自動船、潛艦與飛機，確保美國擁有世界上最偉大的海軍，與對抗來自中國的海事挑戰。

艾斯培是在加州智庫蘭德公司發表演說時，做上述表示。日前五角大廈的中國軍力報告指出，中國擁有全球最大的海軍艦隊；艾斯培十六日在演說中明白就此指出，就海軍實力而言，中國無法與美國相提並論，船艦的數量雖然重要，但不代表一切；船艦的類型與能力、船員的操控技術、指揮官的英勇度，以及戰鬥的方式與持久性，都應納入考量。

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印太是「首要戰區」

艾斯培說，中國企圖重塑美國在二次世界大戰後所主導建立與支持的國際秩序，並意圖在二○四九年打造一支能主導亞洲的世界級軍隊；中國是美國的頭號安全威脅，而印度─太平洋地區則是美軍的「首要戰區」；印太地區的重要性非僅限於全球貿易與商業的樞紐，也在於該區是與中國進行強權競爭的中心。他表示，面對來自中國的軍事挑戰、特別是二○三五年的中國軍隊現代化目標，美國必須為威懾衝突，以及若有必要在海上開戰與取勝，做好準備。

美艦將擴編逾355艘

艾斯培強調，美軍必須保持軍力優勢，繼續建造現代戰艦，「以確保我們保持是世界上最偉大的海軍」；一份名為「未來向前」的美國海軍實力評估報告，已勾勒一項足以改變局勢的計畫，將美軍艦隊數量從目前的二九三艘，擴編為超過三五五艘，超越稍早中國軍力報告中所稱的三五○艘中國海軍船艦。

艾斯培說，美國的「未來艦隊」將能夠從空中、海上及水下以更均衡的戰力投送「致命力量」；他也相信，無人駕駛技術、人工智慧與遠程精準武器將在這個轉折點上逐步發揮主導作用。擴編的船艦類型包括更多與更小的海面船艦和潛艦，可在載人、無人與自主操駕間切換的船艦，以及各類型由航艦搭載的無人機。他強調，未來艦隊的無人機艦將是美國應對海戰的一項重大轉變，可以讓海軍發揮多樣性的戰爭功能，像是攻擊、部署水雷、補給與監視敵方。

美國海軍航空母艦羅斯福號。（法新社檔案照）

美國國防部長艾斯培十六日表示，中國海軍軍力仍無法與美國匹敵，但美國為保持優勢，將積極擴編海軍艦隊與打造新船艦。（法新社）

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