金星大氣含磷化氫 疑有生命跡象

科學家透過天文望遠鏡在金星大氣中偵測到磷化氫，這是一種在地球上由厭氧細菌等微生物分解而成的氣體，進而推測金星上可能有生命痕跡。圖為歐洲南方天文台（ESO）繪製的想像圖。（歐新社）

2020/09/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕金星大氣層中逾九十六％為二氧化碳，且表面平均溫度達攝氏四七一度，是太陽系最熱的行星，很難想像會有生命存在。然而，《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊十四日發表的最新研究發現，金星的高層大氣中似乎含有一種地球厭氧細菌生產的「磷化氫」，被美國航太總署（ＮＡＳＡ）形容為尋找外星生命的最重要發展。

ＮＡＳＡ：尋找外星生命重大發展

一個跨國團隊起初透過夏威夷的「詹姆士克拉克麥克斯威爾望遠鏡」（ＪＣＭＴ），在金星表面上方六十公里處的雲層中發現磷化氫，之後再以智利的「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列」（ＡＬＭＡ）無線電波望遠鏡加以證實。

請繼續往下閱讀...

這是科學家首度在地球以外的岩石行星發現磷化氫，這種氣體無色、劇毒且易燃，在地球上通常是由有機微生物分解而產生，但由於金星雲層酸性極強，磷化氫很快就遭到破壞。

磷化氫在地球都由微生物分解產生

研究主筆、英國卡地夫大學天文學家葛瑞夫茲（Jane Greaves）強調，光有磷化氫不足以證明有生命，可能還需要其他物質或環境條件配合。參與研究的美國麻省理工學院行星學家希格（Sara Seager）則說，團隊模擬推算金星上出現磷化氫的各種可能性，包括火山爆發、閃電襲擊、小隕石墜落等非生物機制，但無一可以產生相符的氣體量，因此源自生物是最合理的解釋。

希格還提到另一個可能性，在硫酸雲佔九十％的金星高層大氣中，氣溫僅約攝氏三十度，或許會有可以忍受極高酸性的單細胞微生物，在微量的水滴中存活，進而製造出磷化氫，但在墜落時乾化。儘管金星是距離地球最近的行星，但由於對金星的了解不足，目前僅能證明金星上確實存有「異常和無法解釋的化學現象」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法