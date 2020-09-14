澳警告中媒︰報導偏頗就調查

澳洲內政部長杜登十三日警告派駐澳洲的外籍記者，若在報導澳洲事務上對「特定群體」提供「偏見」，就有可能遭到澳洲情報機構調查。圖為杜登上月六日出席在國會舉行的記者會，右為澳洲總理莫里森。（歐新社）

2020/09/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲內政部長杜登（Peter Dutton）十三日警告派駐澳洲的外籍記者，若在報導澳洲事務上對「特定群體」提供「偏見」，就有可能遭到澳洲情報機構調查，顯然針對中國。杜登強調，倘若有人假扮新聞記者或企業領袖或其他任何人，以及有證據顯示這些人的行為違反澳洲法律，澳洲情報機構就會採取行動。

杜登在接受澳洲廣播公司（ＡＢＣ）訪問時，並未直接提及中國，或證實澳洲情報機構曾在六月搜查駐澳中國官方媒體記者的住處，理由是調查仍在進行中，但他透露澳洲情報人員確實正在從事某些活動；澳洲外交人員協助兩名澳洲記者逃離中國，其他國家也曾經歷過，是標準的外交行為，將其與澳洲聯邦警察、反間諜機構「澳洲安全情報組織」（ＡＳＩＯ）或其他澳洲當局的行為畫上等號，「是不公平的比較」。

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杜登此言顯然是指本月初被中國國安人員找上門問話的澳洲廣播公司駐北京記者伯特爾斯，及澳洲金融評論報駐上海記者史密斯。兩人疑似報導華裔澳洲籍女記者成蕾在中國被捕而被盯上，稍後擔心繼續留中恐「被失蹤」而透過澳洲外交官員安排返回澳洲。中國外交部九日指控，ＡＳＩＯ今年六月曾搜查多家中國官媒的駐澳記者住處。

違法或竊密行為 不會視而不見

杜登警告，駐澳新聞記者若公正報導新聞就沒事，但若對特定群體提供偏頗的看法，澳方就會予以關切；若還企圖干預或從事間諜活動，「我們就會覺得有問題了」。杜登強調，不會對違反澳洲法律、干預澳洲民主與澳洲政府制度，或竊取澳洲智慧財產的行徑低調以對或視而不見。

與此同時，在中國宣布限制境內所有美國使領館人員的活動後，美方十二日指控中國此舉導致情勢升高。美國九月初宣布，駐美資深中國外交官進入美國校園或與地方政府官員見面前，必須獲得美方許可。中國外交部十一日也宣布對美國外交官採取「對等限制」，包括駐香港總領事館及其人員。

美駐港代表 也遭中限制活動

美國國務院匿名發言人表示，中國前述措施的程度超越美國，鎖定美國駐港代表，還以「會面必須事前告知的新規定」來限制中國公民與美國人會面；「現在這種告知規定，納入不隸屬美國政府的美國公民，我們從未對中國公民有這類要求。」

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