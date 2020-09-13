以巴建交／下一個沙國？ 以色列走出中東困境

圖為以色列總理納坦雅胡（左）和巴林國王哈麥德（右）。兩國十五日將在華府簽署關係正常化協議。（法新社）

2020/09/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列在美國積極居中牽線下，先後與阿拉伯聯合大公國和巴林建交，逐漸走出在中東的外交困境。這除了是以國的外交勝利，也是對美國總統川普的一大利多，有助其年底總統大選選情。此外，巴林當局向來對沙烏地阿拉伯唯命是從，若無沙國點頭，恐怕不會做出此次決定，而這也意味沙國未來有機會與以國進一步開展關係。

巴林建交 應經沙國點頭

美國普林斯頓大學專門研究沙國的學者海克爾分析，波斯灣小國巴林王室在近十年前「阿拉伯之春」民主革命蔓延時，曾尋求利雅德當局協助其捍衛統治權，自此便失去大部分的自主權，與以國關係正常化，不可能在利雅德當局反對下進行。更重要的是，這是波灣霸主沙國將邁向承認以國的最重要線索，差別僅在時程上的快慢。

請繼續往下閱讀...

美國智庫「大西洋理事會」中東計畫主任韋克士勒（Will Wechsler）則說，波灣阿拉伯國家已察覺美國逐漸卸下領袖角色，對此「深感擔憂」，加上埃及、敘利亞、伊拉克等傳統的阿拉伯強權，如今把重心擺在內政上，其他波灣國家愈發擔心遭到非阿拉伯國家勢力滲透，包括什葉派為主的伊朗、親近伊斯蘭教激進組織「穆斯林兄弟會」的土耳其，以及普廷總統領導下的俄羅斯等，「新聯盟」的出現正是為了抵禦這些勢力。雖然以國和波灣阿拉伯國家不是「自然成形的盟邦」，彼此存有文化差異，但他們基於地緣政治和商業機遇上的認知，正在設法克服問題。

以阿升溫 重挫巴勒斯坦

儘管如此，以色列與阿拉伯國家關係升溫，對巴勒斯坦卻是一大重擊。華府智庫「中東研究所」資深學者艾金第（Khaled Elgindy）指出，過去七十五年來，以沙烏地阿拉伯為首的阿拉伯國家，是聲援巴勒斯坦最重要的聲音，且沙國近年來還不斷透過金援，要求各國暫緩與以國建立外交關係，除非以國接受巴勒斯坦在約旦河西岸建國。艾金第坦言，若沙國與以國關係正常化之際，未能替巴勒斯坦爭取到有意義的讓步，以國恐怕更不可能承認巴勒斯坦或停止佔領其領土。

值得注意的是，沙國雖默許巴林與以國建交，但川普政府一名官員透露，沙國短期與以國建交的可能性並不大，政治因素是原因之一。

中東政策成功 川普選舉利多

另一方面，北京智庫「中國現代關係研究院」美國研究所助理研究員孫成昊認為，川普政府推動以國與中東國家和解有兩大目的，一是強化其「挺以色列、反伊朗」的中東政策，二是藉由外交成就來提升國內支持度，尤其是爭取親以國的基督教福音派選票。據了解，福音派教徒約佔美國選民人數的四分之一，其中有約八成在四年前投給川普。

繼阿拉伯聯合大公國之後，美國十一日又促成和巴林與以色列建交，令巴勒斯坦人憤怒舉著美國、以色列與巴林三國領導人的海報上街抗議。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法