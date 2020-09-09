12港人奔台半路被送中 林鄭：中國法律處理

香港民主派政黨「人民力量」副主席譚得志八日正式被以公安條例第十七Ｂ條起訴，並被拒絕保釋。（法新社檔案照）

2020-09-09 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕企圖從香港潛往台灣尋求庇護的抗爭組織「香港故事」成員李宇軒等十二人，八月廿三日遭中國廣東省海警局逮捕，被關押於深圳鹽田看守所，迄今仍無法會見律師。香港特首林鄭月娥八日被問到是否會安排十二人返港時，聲稱此事「並非單純返不返港的問題」，李宇軒等人因為在中國司法管轄權內違反中國法律被捕，必須根據中國法律在當地受審。

律師欲見當事人被拒

林鄭表示，被捕者的家屬若需要協助，港府與警方有責任提供，港府在廣州的辦事處將與中國相關執法部門聯繫。其中一名偷渡者家屬委託的中國人權律師盧思位說，他兩度前往看守所要求與當事人會面，卻遭當局以盧思位沒有公證書為由拒絕。盧思位認為，當局拒絕的理由沒有法律依據，根本是蓄意阻撓會見。

請繼續往下閱讀...

盧思位指出，看守所人員透露，他的當事人涉嫌擔任「蛇頭」，組織他人偷渡，偷渡刑期最高只有一年，但若屬情節特別嚴重的組織偷運，最高甚至會被判處無期徒刑。

港拒譚得志保釋申請

另一方面，香港民主派政黨「人民力量」副主席、綽號「快必」的譚得志，六日遭警方以煽動文字罪拘捕後，譚的前主持搭檔「慢必」陳志全八日透過「臉書」表示，香港警務處國家安全處正式以公安條例第十七Ｂ條公眾地方內擾亂秩序行為，起訴譚得志，指控譚得志宣講的煽動文字包括「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「黑警死全家」等，並拒絕譚得志的保釋申請，案件延後至十一月十七日再審。

9/6濫捕 港民聲援司機

而在六日的九龍大遊行中，一名巴士司機因為車速過快、攜帶用於調整後照鏡的扳手，被警方以危險駕駛罪及藏有攻擊性武器為由逮捕。部分巴士司機不滿警方濫捕，發起從七日起時速不超過五十公里、不帶扳手上班，前本土派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒也號召網友，一人一信呼籲資方不要解僱被捕司機。此外，警方撲倒一名十二歲女童予以壓制，並對女童開出違反限聚令的罰單，也遭網友批評濫捕。林鄭對此僅表示，若不滿警方行動，民眾可以投訴。

至於香港是否為「三權分立」的爭議，中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）與中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）七日分別表態，贊同林鄭的說法指稱，「三權分立」在香港從未存在過，香港在「回歸」前後均屬「行政主導」，指控反對派企圖藉由「三權分立」否定「行政主導」的香港政治體制。

香港特首林鄭月娥八日表示，李宇軒等人因為在中國司法管轄權內違反中國法律被捕，必須根據中國法律在當地受審。（取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法