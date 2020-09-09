印中邊境對峙開火 打破45年默契

印度軍方七日為在印中邊境衝突中陣亡的西藏裔士兵尼瑪丹增（Nyima Tenzin）舉行隆重葬禮，棺槨上覆蓋印度國旗與象徵西藏的雪山獅子旗。據稱這是印度特種邊防部隊（SFF）首次曝光，被視為向中國發出強烈訊號。（取自西藏之聲網站）

2020-09-09 05:30:00

互控對方先越線開槍

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度與中國在喜馬拉雅山脈爭議邊境，七日深夜再度爆發衝突！兩國互控對方在拉達克地區（Ladakh）的中印實際控制線（LAC）越界、率先對空鳴槍挑釁，這是四十五年來兩國邊境衝突首見開火。

拉達克東部情勢愈來愈緊張

中國人民解放軍西部戰區發言人張水利八日凌晨發表聲明，指控印軍「非法越線」進入班公湖南岸神炮山區域，「悍然對前往交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施，穩控現地局勢」。中方指控印方「嚴重違反」兩國相關協議協定，升高緊張，「是嚴重的軍事挑釁行為」，要求印方立即停止危險行動、撤回越線人員，查處鳴槍挑釁人員。

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邊境衝突不用槍砲協議破功

印度軍方否認中國的指控，反批解放軍七日深夜企圖包圍位於LAC拉達克段一處印方前哨，「被我軍勸阻時，中國解放軍對空鳴了數槍，企圖恫嚇我方部隊」；印軍相當克制，「從頭到尾都未越界，或訴諸任何侵犯手段，包括開槍。是中國解放軍在（兩國）軍事、外交和政治層面還正在交涉之際，明目張膽違反協議、進行侵略舉動」。

這是印中兩國自一九七五年阿魯納恰爾邦爭議邊境交火後，四十五年來邊境衝突中首見開火；即使兩國六月間在加萬谷（Galwan Galley）爆發四十五年來最嚴重的衝突，造成二十名印方士兵和為數不詳的中國部隊喪生，都尚能緊守一九九六年兩國協議約束兩軍邊境對峙不使用槍砲的要求。

印中兩國在拉達克東部邊境緊張，自五月起節節升高，雙方軍事、外交階層舉行數輪對話，但迄今並無太大進展。印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）十日將前往莫斯科，與中國外長王毅會面。他七日表示，兩國邊境緊張情勢「非常嚴重」。

上月底，印軍數千人佔領班公湖南岸沿山脊線，從塔空（Thakung）、古隆山（Gurung Hill）、斯潘谷爾山口（Spanggur Gap）、瑪加爾山（Magar Hill）、穆克帕里峰（Mukpari）到熱贊（Rezang La）、熱欽（Reqin La）山口的數個高地，阻止中國邊防部隊企圖佔領這處印方主張為其領土之地，班公湖一帶的邊境緊張隨之升高。

有報導指稱，印軍七日晚間發現解放軍部隊試圖向穆克帕里峰和熱欽山口前進，對空開了數槍，迫使中國部隊退回原據點。而中方所稱的神炮山，位於塔空到斯潘谷爾山口之間。

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