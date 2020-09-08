中國延發美媒簽證 美批「怕遭調查性報導」

中國延遲多家美國媒體駐中記者的簽證延期申請，藉此對美國做出「對等回應」。圖為一名美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）攝影記者在北京車站外。（美聯社檔案照）

2020-09-08 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國角力今年以來多次波及媒體，繼美方上月未準時批准中國駐美記者的簽證延期後，美國駐中記者也傳出面臨新的簽證限制，暫時只能使用過期的記者證進行採訪，簽證有效期也跟著大幅縮短，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）、華爾街日報（ＷＳＪ）均受到影響。中國外交部則回應，只要美方公平對待在美的中國記者，中方也樂意合作。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）則表示，中方已提前告知美方，將對美國記者採取簽證限制，但她也批評，中方的行動再次證明，害怕獨立、調查性的媒體對中國進行報導。

請繼續往下閱讀...

臨時記者證隨時可能撤銷

據報導，美國多家媒體的駐中記者近日接獲通知，得知他們的記者證續簽申請正等待批准，目前僅能在採訪時帶著已過期的記者證和通知書，以證明身分。據了解，駐中外籍記者的記者證都是與簽證綁定，一旦記者證續簽通過後，將獲得為期一年的簽證，但美媒記者最新獲得的簽證僅二個月，效期至十一月六日，顯示情況可能需待美國總統大選後才會明朗。

至少四家美國新聞機構的五名不同國籍記者受到影響，包括ＣＮＮ唯一駐中記者卡佛（David Culver）、ＷＳＪ英籍記者裴杰（Jeremy Page）、蓋蒂圖片社（Getty Images）的義大利自由攝影師維爾德利（Andrea Verdelli）等。卡佛引述中方官員指出，縮短簽證與其報導無關，而是中方針對川普政府對待中國駐美記者的「對等回應」。中方還揚言，臨時記者證可能隨時被撤銷。

中國外交部發言人華春瑩七日透過「推特」回應，指中方正在處理美國記者的簽證延期申請，暫不影響他們在中國的生活和工作，但若中國駐美記者能被公平對待，中方也樂於繼續與美國記者保持良好合作。

美聯社分析，中方此舉象徵已跌落至數十年新低的美中關係再次惡化。美方今年以來已將中國中央電視台、新華社等多家中國官媒列為外國使團，要求必須遵守類似駐美使館的規定，五月更進一步縮短駐美中國記者簽證至九十天，且迄今尚未批准任何人的延期申請，導致中國記者可能十一月初就必須離境。中方此前則祭出驅逐紐約時報、華盛頓郵報、ＷＳＪ等美國大報記者的反制行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法