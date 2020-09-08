港警抓人施「熱刑」 10多小時強迫挨餓

香港民主派組織「沙田區政」的沙田區議員趙柱幫（左）和同區議員盧德明，六日高舉抗議港府延後立法會選舉的標語參加遊行，並呼籲各界對十二名欲逃亡台灣但遭中國海警拘捕的香港青年伸出援手。（彭博）

2020-09-08 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕為表達對立法會選舉延期、「港版健康碼」和「港區國安法」等議題的反對與不滿，香港網友六日在九龍發動示威遊行。香港媒體報導，現場部署的逾千名（一說為約兩千名）警力當天共拘捕二八九人。七日交保獲釋的被捕民眾指稱，警方將他們安置在警署悶熱的停車場內，苦等長達十幾個小時，「整晚挨餓」，連充飢的餅乾都沒提供。有被捕人士譴責警方「濫捕」，也有被捕者家屬感嘆，昔日有「法治之都」美譽的香港，如今已淪為「人治」的所在。

據報導，共有涉嫌非法集結等十三項罪名的一七七名男性與一一二名女性被捕，年齡介於十三歲到七十一歲，包括新界西貢區區議員鄭仲文及其助理；其中一一七人收到違反防疫「限聚令」的罰款通知單。被捕者被分送到九龍城區的紅磡警署及九龍觀塘區的秀茂坪警署，許多家屬自七日凌晨起就在警署外等候。在紅磡警署的約一四○人中，約四十人已交保離開。

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去買電腦途中 路人無端被逮

被捕民眾批評，警方濫捕而且不夠「人道」。香港網路媒體「立場新聞」報導，Ｊ先生說，他六日晚間和女友走在油尖旺區的旺角街上時，被員警攔查，之後警方突然拉起封鎖線，並指控現場民眾非法集結，甚至有人只是剛從電器行買完東西走出來。

Ａ先生及Ｖ先生也說，他們當時在旺角逛街，就遇到和Ｊ先生類似的情況。其他許多被捕的民眾僅穿拖鞋，看來就住在附近。他們還說，被扣留的十七個小時內，唯一有冷氣的地方竟然是廁所。

被送往秀茂坪警署的蔡先生則說，他當晚在旺角選購電腦，突然有員警衝過來圍住他，指他參與未經批准的集結。在警署辦手續後，警方就叫他到署內的停車場等候通知。警方直到七日上午九點才發早餐，一名被捕的老翁說自己「餓到肚子痛」，但員警仍未提供食物。此外，由於只有一間廁所，有人排了數小時才輪到。

香港中文大學副教授馬嶽表示，在某種意義上，港府這項策略奏效，卻未贏得民心，民眾反而變得更憤怒。另一方面，針對六日的遊行，甫於六月成立，已有歐美、日本與澳洲等十餘國國會議員加入的「對華政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）推文呼籲，國際社會應該關注港人對立法會議員的選舉權遭剝奪、多名泛民主派人士遭取消參選資格（ＤＱ）、許多社運人士及記者被捕的香港現況，並做出適當回應。

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