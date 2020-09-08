判多宗反送中案無罪 港裁判官遭調職

香港區議員仇栩欣（見圖）被控襲警，裁定她襲警罪不成立的裁判官何俊堯，七日傳出遭調職。（取自網路）

2020-09-08 05:30:00

何俊堯等五法官 親中媒體曾點名批判

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港特首林鄭月娥日前強調，「香港沒有三權分立」，三權只有「分工」。曾被親「建制派」網路媒體「點新聞」批評為「黃官」的東區法院裁判官何俊堯，疑似因曾先後判處多宗「反送中」運動被告罪名不成立，七日竟被爆出已遭調職，從裁判法院被調至高等法院，轉任「刑事案件排期法官」，暫時不再審理任何刑事案件。

除針對裁判官和法官發動攻擊，親中陣營也大肆批評司法機構阻礙特首施政，甚至將三權分立的討論引申為「反中」行動。

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香港東區區議員仇栩欣去年八月被控襲警，何俊堯今年八月裁定仇栩欣襲警罪名不成立。何俊堯當時表示，兩名涉案員警的供詞完全不合理、不符邏輯，引發親中陣營不滿，「民主建港協進聯盟」（民建聯）立法會議員葛珮帆更致函香港終審法院首席法官馬道立，指控何俊堯輕判八宗「反送中」事件相關案件，要求立即停止何俊堯審理相關案件。但司法界人士透露，何俊堯其實早在今年七月、葛珮帆去信投訴前，就已被安排調職。

北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）控制的大公報、文匯報、大公文匯集團高層持股的網媒「點新聞」，近一個月先後發文引述不具名的民眾批評司法機構，包括何俊堯在內的五名裁判官及法官，形容他們是「黃官」，質疑他們破壞法治。文匯報上月聲稱，有民眾發起「一人一信」投訴何裁決不公、對警方抱持強烈敵意。

「點新聞」八月底點名何俊堯、錢禮、林子勤、黃崇厚及張潔宜等五名裁判官和法官，引述「市民爆料」批評五人過往判決「存在嚴重問題」，案情嚴重的罪行被輕判，指控他們批准嫌犯保釋，使其有機會潛逃，包括被指違反港區國安法被捕的「香港故事」成員李宇軒等十二人，在逃往台灣途中遭中國海警拘捕「送中」，呼籲終審法院首席法官馬道立採取行動，排除五人審理相關案件。

學者︰香港恐成極權社會

另一方面，香港民主派政黨「人民力量」副主席譚得志遭警方指控，今年六月至八月間在香港街頭使用擴音器高呼「打倒共產黨」、「光復香港，時代革命」等口號，涉嫌觸犯《刑事罪行條例》第十條「發表煽動文字」，六日將他拘捕。對此，香港大學法律學院首席講師張達明指出，《刑事罪行條例》相關條文「字眼寬鬆」，只要挑起對政府的憎恨、引起居民不滿，都有可能入罪，但限制言論自由的條文必須有「足夠的清晰度」與合理性，讓民眾不會誤觸法網。張達明憂心，當局若以發表煽動文字定罪，將引起社會質疑當局是否只挑選反對聲音執法，香港恐將成為極權社會。

曾被親建制派批評為「黃官」、輕判「反送中」相關案件的裁判官何俊堯，七日傳出已調職轉任「刑事案件排期法官」，暫時不會再審理任何刑事案件。（取自網路）

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