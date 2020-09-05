拜登打西藏牌 當選後見達賴

民主黨總統候選人、美國前副總統拜登，三日在美國威斯康辛州基諾沙（Kenosha）市的路德會恩典堂（Grace Lutheran Church），與當地社區成員晤談。他並與八月二十三日遭白人警察從背後開槍射傷的非裔男子布雷克通電話，直言美國社會「暗藏種族歧視」。 （美聯社）

2020-09-05 05:30:00

批川普「視而不見」

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國民主黨總統候選人、前副總統拜登三日聲明，只要他十一月當選總統，就會與西藏精神領袖達賴喇嘛會晤，並制裁在西藏侵害人權的中國官員，同時和美國盟邦聯手施壓北京重新與西藏人民的代表展開對話。香港《南華早報》報導，這是拜登在西藏議題上，迄今最強硬和最清楚的聲明，也是他近來對中國強硬態度的最新展現。

指中鎮壓西藏 就像新疆香港

在中共中央第七次西藏工作座談會於八月二十八日至二十九日在北京舉行，中國國家主席習近平以中共中央總書記身分，提出強化對西藏控制的「新時代黨的治藏方略」—「十個必須」後，拜登做出前述表態。他指責川普是過去三十年來，第一位任內未與達賴見面或通電話的美國總統，也沒有依法任命美國政府的「西藏問題特別協調員」，「這很丟臉，卻也不令人意外」，「難怪中國領導高層會認為他們可以放手鎮壓西藏，就像在香港及新疆一樣。」

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對於中共在最新治藏策略上進一步收緊對西藏的掌控，持續侵害藏人的人權、宗教自由及尊嚴，拜登譴責川普再次拒絕對西藏議題發聲，好聚焦他和北京間空洞的貿易協議，維護川、習間非常良好的友誼。

針對習近平在以上座談會中強調，必須在西藏形成「維護穩定的銅牆鐵壁」，還要加強對群眾的教育引導，廣泛發動群眾參與「反分裂鬥爭」。拜登於該聲明中表示，習近平這些談話，乃北京致力將尋求保存自己獨特文化、語言及信仰的少數族裔摧毀的最新舉動。

未詳述制裁 要求恢復美公民入藏

該聲明並未詳述，一旦「拜登政府」上台，會如何對中國相關官員制裁。但他批評川普對西藏情勢「視而不見」，還表示若自己當選，將加強美國力挺西藏的政策，「拜登—賀錦麗政府將捍衛藏人」。

拜登表示，他當總統，會將美國價值放回美國外交政策的中心位置，也會和達賴見面，並任命新的西藏問題特別協調員，擴大美國國際媒體署（USAGM）旗下「美國之音」（VOA）與「自由亞洲電台」（RFA）的藏語節目，以增加對藏人的支持。拜登亦強調，中國政府應恢復讓包括外交人員及記者在內的美國公民入藏。

英國廣播公司中文網四日報導，習近平在治藏方略中，強調要「確保邊防鞏固和邊境安全，並推進藏傳佛教中國化」，顯示他將在中印邊界衝突，以及西藏、新疆與內蒙等少數民族問題上保持強硬，持續全面鞏固自己的權力。

拜登競選團隊八月二十五日曾聲明，維吾爾族在新疆所受的待遇等於是「種族滅絕」（genocide），他以最強烈的措詞加以反對。觀察家指出，不論川普連任或是拜登勝選，華府都將持續對中國採取強硬立場。

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