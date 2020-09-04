中國干預超俄 美大選投票恐「郵」詭

美國司法部長巴爾六月間在白宮參加由總統川普親自主持的圓桌會議。（路透檔案照）

2020-09-04 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統大選倒數約兩個月，司法部長巴爾二日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時指出，根據他「看到情資」，對於介入美國總統大選，中國比俄羅斯的威脅更大。他也附和總統川普一貫的說法指稱，郵寄投票方式恐易出現舞弊。

龐皮歐指中為美最大外國威脅

與此同時，美國國務卿龐皮歐二日接受「福斯新聞」訪問時，也再次點名中共是美國的「單一最大外國勢力威脅」。龐皮歐說，中共正打造軍隊，其滲透美國的方式和俄國不同；中共透過國有企業及政府補貼的公司，利用經濟力量摧毀美國腹地的數萬個工作機會。他強調，川普不會允許這類行為繼續下去。

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中國動作多 比俄伊朗還積極

巴爾表示，「有某個初步的活動」顯示，俄羅斯正繼二○一六年後再次干預美國大選，但相較於俄國和伊朗，中國更積極地企圖干預選情。巴爾的說法與美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納（William Evanina）八月的正式聲明有所不同，伊凡尼納聲明直接暗示俄國介入今年大選，對中國活動的描述則相當含糊。

由於武漢肺炎疫情恐令民眾對投票卻步，預料這次總統大選的郵寄投票將創新高。但巴爾說，郵寄投票在邏輯上容易招致舞弊，人們正在「玩火」。他並引述由美國前總統卡特及前國務卿貝克（James Baker）共同擔任主席的民間團體「聯邦選舉改革委員會」二○○五年的一份報告，報告結論是，「不在籍投票」乃潛在的「選民詐欺」（voter fraud）最大來源。任何對選舉結果的非法竄改均屬選民詐欺，例如買票、以暴力威脅選民和對電子投票機動手腳等。

巴爾聲稱，自前述報告發布以來，郵寄投票容易招致舞弊與威逼的說法甚囂塵上，但直到川普政府上台，政府才終於有所作為。

在美國，郵寄投票並非新的投票方式。二○一六年總統大選時，每四名選民中就有近一人採取郵寄投票。路透引述專家報導，任何類型的選民詐欺，在美國皆極為罕見。

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