中國干預超俄 美大選投票恐「郵」詭
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統大選倒數約兩個月，司法部長巴爾二日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時指出，根據他「看到情資」，對於介入美國總統大選，中國比俄羅斯的威脅更大。他也附和總統川普一貫的說法指稱，郵寄投票方式恐易出現舞弊。
龐皮歐指中為美最大外國威脅
與此同時，美國國務卿龐皮歐二日接受「福斯新聞」訪問時，也再次點名中共是美國的「單一最大外國勢力威脅」。龐皮歐說，中共正打造軍隊，其滲透美國的方式和俄國不同；中共透過國有企業及政府補貼的公司，利用經濟力量摧毀美國腹地的數萬個工作機會。他強調，川普不會允許這類行為繼續下去。
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中國動作多 比俄伊朗還積極
巴爾表示，「有某個初步的活動」顯示，俄羅斯正繼二○一六年後再次干預美國大選，但相較於俄國和伊朗，中國更積極地企圖干預選情。巴爾的說法與美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納（William Evanina）八月的正式聲明有所不同，伊凡尼納聲明直接暗示俄國介入今年大選，對中國活動的描述則相當含糊。
由於武漢肺炎疫情恐令民眾對投票卻步，預料這次總統大選的郵寄投票將創新高。但巴爾說，郵寄投票在邏輯上容易招致舞弊，人們正在「玩火」。他並引述由美國前總統卡特及前國務卿貝克（James Baker）共同擔任主席的民間團體「聯邦選舉改革委員會」二○○五年的一份報告，報告結論是，「不在籍投票」乃潛在的「選民詐欺」（voter fraud）最大來源。任何對選舉結果的非法竄改均屬選民詐欺，例如買票、以暴力威脅選民和對電子投票機動手腳等。
巴爾聲稱，自前述報告發布以來，郵寄投票容易招致舞弊與威逼的說法甚囂塵上，但直到川普政府上台，政府才終於有所作為。
在美國，郵寄投票並非新的投票方式。二○一六年總統大選時，每四名選民中就有近一人採取郵寄投票。路透引述專家報導，任何類型的選民詐欺，在美國皆極為罕見。