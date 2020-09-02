反對漢化 內蒙古掀「拒絕返校」

中國政府在內蒙古自治區推動「第二類雙語教育」，引起民眾抗議。圖為一名老婦舉著「五十多年前不讓蒙古人說蒙語，現在又不讓蒙古人學蒙語」的標語，抗議當局迫害蒙古族。（取自網路）

2020-09-02 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國政府下令內蒙古自治區自九月一日起推動「第二類雙語教育」，讓小學一年級與初中一年級的學生開始使用中國統編語文課本上課，且必須以中文授課，此一強迫加速漢化的政策被蒙古族民眾視為「種族滅絕」教育，連日來強烈抗議。中國當局則強力鎮壓，除封鎖微信、逮捕示威者，還強行闖入民眾家中把學生帶去學校，有一名中學生在抗議中跳樓自殺。

當局強力鎮壓 抗議母遭武警毆打 學生跳樓亡

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法新社一日報導，指內蒙各地抗議人數已達數萬人，規模罕見。多個地區爆發大規模示威，不僅學生罷課，更有家長、學生和警方對峙。內蒙的蒙古族學生原本直到小學三年級才會開始學習中文，但新政策下不僅小一就開始學習中文，連道德與法治課、歷史課也將在明、後年改用中文課本。雖然內蒙自治區教育當局八月卅一日澄清，蒙古語總授課時數不變，但不為民眾接受。內蒙古人口約四百多萬，蒙古族佔十六％。

老師偕特警 強行把學生帶去學校

九月一日為開學日，許多家長不願小孩接受「種族滅絕」教育，沒有讓小孩按時返校。興安盟和附近通遼市的數間雙語寄宿學校外都有數百名武警鎮守，阻止已到校學生離開。一名通遼市科爾沁左翼後旗蒙古中學的學生，在聽聞母親在校門外被武警毆打後，跳樓抗議身亡。流亡德國的內蒙古人民黨主席席海明指出，當局脅迫教師與特警一同到民眾家中，強行把學生帶去學校，只要學生返校率達到四十％，就會立刻開始實施「第二類雙語教育」。

蒙古族民眾與學生上街示威，在學校外高唱蒙古語歌曲、呼喊口號，學生罷課跪地請求當局收回教改政策，許多維權運動人士因此被捕或遭到軟禁。通遼市扎魯特旗魯北鎮更於八月卅一日下午開始實施宵禁。微博上解說課綱改革的文章被刪除，當地的民眾也指出，從八月廿八日晚上開始，陸陸續續有數十個微信蒙古語群組被封鎖。當局更於八月卅日大舉清查蒙古文書籍，要求書店、文具店下架印有蒙古文的書籍或文具。

總部位於美國紐約的《南蒙古人權信息中心》（SMHRIC）主任恩和巴圖指出，北京當局正複製過去在西藏、新疆的強迫同化作法。他說，過去七十年來，內蒙的蒙古族人渡過種族滅絕、政治迫害、經濟剝削、文化同化、環境破壞等難關，如今蒙古語已是內蒙古最後的象徵。蒙古前總統額勒貝格道爾吉（Tsakhiagiin Elbegdorj）也特別錄製影片，聲援內蒙古民眾的抗議。

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