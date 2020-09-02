限制中生赴美 美數週內出手

美國國務卿龐皮歐八月卅一日表示，川普總統正嚴肅考慮限制中生赴美，數週或數月內就可能採取行動。（路透檔案照）

2020-09-02 05:30:00

北德州大學要求15名中國研究員立刻離境

〔編譯孫宇青／綜合報導〕赴美國就讀或研究的中國學生或學者，屢屢傳出受北京當局指示竊取技術或資料，而遭到美方逮捕和判刑。針對中國學術間諜「防不勝防」，美國國務卿龐皮歐八月卅一日表示，川普總統正嚴肅考慮限制中生赴美，數週或數月內就可能採取行動。另外，美國北德州大學（UNT）宣布與中國國家留學基金管理委員會終止合作，十五名中國研究員須立刻離開美國。

龐皮歐卅一日接受華府WMAL電台節目「早安國家廣場」訪問時，提及美國政府正打擊中國公民透過學生簽證或學術研究工作，為北京當局從事間諜行動；在被問及美方是否會「更快出手」，限制中生赴美一段時間時，他指「總統正加緊評估，我不想在做出決定前置喙」。他又強調，並非每位中國學生都為中共工作或聽其指示，但這是總統慎重考慮的事，料數週或數月內就會採取更多行動。

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「全面」禁止？龐皮歐暗示有可能

值得注意的是，當被問及美國是否會在若干年內「全面」禁止中國學生和研究者赴美，以徹底阻斷中共滲透時，龐皮歐暗示有此可能性，因為中共幾乎對所有中國留學生進行監視，確保他們從事特定任務，「他們或許不是真正意義上的間諜，但因為中共對這些學生在國內的家庭採取行動，他們承受（為中共蒐集情報的）巨大壓力」。

龐皮歐另提到，中共透過網路或在美國研究機構內的中國籍人員竊取資訊，令美方迄今損失數千億美元智慧產權，以及數萬至數十萬個工作機會，而川普政府致力阻止類似情事發生，是美方數十年來首次嚴肅看待此一威脅。川普已在五月廿九日宣布，與中國人民解放軍有關聯的中國留學生和研究者，自六月起禁止入境美國。

與此同時，美國北德州大學學術事務副主任伊凡斯—高里（Jennifer Evans-Cowley）及研究與創新副主任麥克雷蘭（Mark McLellan）上月廿六日向十五名中國研究員表示，校方已與中國國家留學基金管理委員會終止合作，他們的校內電子信箱、伺服器及其他資源的權限已被取消，此後若需入校，校方將派人陪同。另外，十五人的簽證也在當日撤銷，根據美國國務院網站說法，他們必須在一個月內離境。

該校發言人指出，上述措施僅限接受該特定機構資助的十五名研究員，不影響其他在校就讀學生，該校也仍歡迎中國在內等世界各地學者。然而，截至卅一日晚間，已有近四千人連署籲校方撤回決定。

中國外交部發言人華春瑩則反擊，美方部分極端反華勢力出於政治私利，以及遏制中國發展的戰略需求，污名化和妖魔化中國留學生和研究者，只會損害自身利益。

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