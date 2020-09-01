中印邊境衝突後 印艦南海「蹲點」

印度和中國六月間在喜馬拉雅山加萬谷爆發衝突後，印度便調派軍艦進駐南海，引發中國不滿。圖為印度海軍匿蹤飛彈驅逐艦「加爾各答號」（INS Kolkata） 二○一九年四月抵達中國山東省青島市，準備參加慶祝中國海軍建軍七十年的觀艦式。（歐新社檔案照）

2020-09-01 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕印度和中國從今年五月起，便試圖透過會談解決日漸緊張的邊境情勢，但印度「亞洲新聞國際通訊社」（ANI）八月卅日引述政府消息指出，在雙方六月十五日於邊境加萬谷（Galwan Valley）爆發四十五年來最嚴重的衝突、造成廿名印度士兵與中國人民解放軍死亡後，印度已調派軍艦部署在南海，並與美國部署在南海的艦隊保持聯繫。據悉，中國曾在兩國舉行外交談判時，針對印度部署軍艦的行動表達不滿。

印艦秘密任務 中國跳腳

據報導，印度軍艦部署至南海後，透過安全通訊系統不斷與美國海軍聯繫，並藉由例行演習了解其他國家軍艦活動狀態，挑戰中國反對其他國家在中國主權聲索水域內存在的主張。整個任務在非常秘密的狀況下完成。印度軍艦與美國航空母艦打擊群上個月才在印度洋海域舉行「交匯演習」（PASSEX）。

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此外，印度海軍也在戰略要地安達曼—尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）附近的麻六甲海峽海域部署軍艦，監控中國海軍船艦經過麻六甲海峽進入印度洋的動態。中國軍艦和商船前往中東運輸油料與商品到其他地區，必須從南海經過麻六甲海峽再進入印度洋。專家指出，前述部署展現印度可以扼住中國重要運輸航道的能力。印度海軍也在安達曼島舉行軍事演習，在島上部署米格-29K（MiG-29K）戰機。

買無人機 並強化水下偵測

此外，印度海軍將耗資一二四．五億印度盧比（約五十億台幣）購買十架船載無人飛行載具（UAV），並緊急部署水下自主式無人運載工具（AUV）等無人系統及感測器，加速在中國船艦從麻六甲海峽進入印度洋地區的航道建構水下偵測系統，強化監控中國在印度洋軍事活動的能力。除了麻六甲海峽，印度海軍也在東非國家吉布地（Djibouti）附近海域監控中國船艦活動，以維護自身利益。

控中又挑釁 改變邊境現狀

與此同時，印度軍方八月卅一日發表聲明指出，大批中國士兵在八月廿九至卅日違反雙方此前在軍事外交會談中達成的共識，在東拉達克（Ladakh）地區班公錯湖（Pangong Tso）南岸進行「挑釁的軍事行動」，試圖加以佔領，印度軍方搶先採取行動，阻止中國片面改變現狀的企圖，雙方並未爆發肢體衝突。印中雙方五月初在拉達克東部對峙持續至今，班公錯湖北岸一直是主要爭執地點之一，但班公錯湖南岸在此次衝突前並未發生任何問題。

對此，中國外交部發言人趙立堅昨日在例行記者會上加以否認，強調中國邊防部隊從未越過「實際控制線」（LAC），中印雙方也透過外交和軍事管道保持密切溝通。

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