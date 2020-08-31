831警暴無真相 港人號召罷坐港鐵
〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港地鐵太子站在去年八月卅一日，爆發警察衝入站內欲制止「反送中」示威者和其他民眾的衝突，卻對所有人無差別襲擊事件，但警方及港鐵當局迄今對事件過程、傷亡情況諱莫如深，包括不願公布監視器畫面，引發社會強烈批判。事發一週年之際，香港泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）發起「罷坐港鐵」行動，呼籲全民重拾抗爭初衷。
民陣在「臉書」專頁指出，香港警方在去年八月卅一日，進入太子站將市民毆打至頭破血流，甚至傳出有人死亡。即使急救人員下跪懇求，仍不放行進入救援，而警方和港鐵當局仍在「法網外逃之夭夭」。雖然香港民眾在「港區國安法」生效後感到無力，但罷搭港鐵是反制做法之一，「讓我們重拾初衷，堅守每一寸可抗爭的土壤。抗爭未竟，拒絕遺忘，堅持到底才能看見出路。」
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事實上，香港民眾卅日即發起「毋忘八三一太子站一週年」行動，中午起在旺角朗豪坊商場及新世紀廣場等地聚集，呼喊口號、高舉標語、播放抗爭歌曲，但一律被警方以涉嫌非法集結或違反防疫規定，加以制止、截查、驅散或封鎖現場。另外，有男子在港鐵北角站塗鴉「一個日子」，據悉與八三一事件有關，也以刑事毀壞為由被逮捕。即使民眾僅是在太子站外擺放鮮花，也被警方依違反「限制聚集令」驅離，並沒收花束。
近六成港人反國安法
另一方面，《路透》委託香港民意研究所進行之「港區國安法」生效後初次民調顯示，有近六成港人反對該法，比該所六月調查時的五成七還高，當時有關該法的細節尚不明朗。至於支持民主抗議行動的比例，則降至四成四。