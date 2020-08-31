831警暴無真相 港人號召罷坐港鐵

香港民眾在商場聚集，要求警方和地鐵當局儘快釐清去年八月卅一日發生在地鐵太子站的警暴事件。（取自網路）

2020-08-31 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港地鐵太子站在去年八月卅一日，爆發警察衝入站內欲制止「反送中」示威者和其他民眾的衝突，卻對所有人無差別襲擊事件，但警方及港鐵當局迄今對事件過程、傷亡情況諱莫如深，包括不願公布監視器畫面，引發社會強烈批判。事發一週年之際，香港泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）發起「罷坐港鐵」行動，呼籲全民重拾抗爭初衷。

民陣在「臉書」專頁指出，香港警方在去年八月卅一日，進入太子站將市民毆打至頭破血流，甚至傳出有人死亡。即使急救人員下跪懇求，仍不放行進入救援，而警方和港鐵當局仍在「法網外逃之夭夭」。雖然香港民眾在「港區國安法」生效後感到無力，但罷搭港鐵是反制做法之一，「讓我們重拾初衷，堅守每一寸可抗爭的土壤。抗爭未竟，拒絕遺忘，堅持到底才能看見出路。」

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事實上，香港民眾卅日即發起「毋忘八三一太子站一週年」行動，中午起在旺角朗豪坊商場及新世紀廣場等地聚集，呼喊口號、高舉標語、播放抗爭歌曲，但一律被警方以涉嫌非法集結或違反防疫規定，加以制止、截查、驅散或封鎖現場。另外，有男子在港鐵北角站塗鴉「一個日子」，據悉與八三一事件有關，也以刑事毀壞為由被逮捕。即使民眾僅是在太子站外擺放鮮花，也被警方依違反「限制聚集令」驅離，並沒收花束。

近六成港人反國安法

另一方面，《路透》委託香港民意研究所進行之「港區國安法」生效後初次民調顯示，有近六成港人反對該法，比該所六月調查時的五成七還高，當時有關該法的細節尚不明朗。至於支持民主抗議行動的比例，則降至四成四。

香港「八三一太子站警暴事件」真相未明，民眾在卅日動員示威，遭警方盤查。（取自香港警察Hong Kong Police臉書）

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