川普獲提名 川粉喊再4年

美國總統川普（左）和副總統彭斯（右），二十四日現身於北卡羅來納州夏洛特市召開的共和黨全國代表大會。（美聯社）

2020-08-26 05:30:00

川普示警:民主黨擬偷走選舉

〔編譯管淑平／綜合報導〕廿四日起召開的美國共和黨全國代表大會，首日會議無異議投票通過確認提名川普代表共和黨參選今年總統大選。黨內後起之秀盛讚川普執政成果，但也大打「恐懼牌」，宣稱如果換人做、讓民主黨對手拜登當選，美國人民生活，乃至於國家的未來，恐將陷入黑暗深淵。川普也於演說中再提民主黨意圖透過郵寄投票「操控」選舉，「他們（民主黨）在設法偷走這場選舉」，「如果選舉被操控，就是他們能從我們手中偷走這次大選的唯一方法」。

共和黨新秀盛讚執政成果

川普在提名表決完成後，現身位於北卡羅來納州夏洛特市的大會現場，支持者爆出陣陣「再四年」呼聲；川普回應，「現在，如果你們真的希望讓他們抓狂，就乾脆說『再做十二年』」。

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前駐聯國大使海利拉攏移民選票

川普兒子小唐納模仿父親的好戰風格，向基本盤選民訴求，今年大選是在「教會、工作和學校」與「暴動、搶劫和打砸破壞」之間選擇。多名在首日會議上發言的共和黨政治新星，對川普施政讚譽有加，例如聯邦參議員史考特（Tim Scott）、前美式足球明星沃克（Herschel Walker）等非裔名人，直接向非裔選民喊話；美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）也以自己身為印度移民之女曾遭種族歧視的故事，拉攏移民選票。

請來民眾 批民主黨執政不安全

首日會議上也請出一批平民百姓，強化「恐懼牌」效果。六月密蘇里州聖路易市黑人爭取權益運動遊行期間，因住家遭遊行者闖入而揮槍登上媒體頭條的麥克羅斯基（Patricia McCloskey）於演說中警告，「在激進民主黨執政下的美國，不管你住在哪裡，你的家都不會安全」。二○一八年佛羅里達州帕克蘭高中校園槍擊事件受害者家屬波拉克（Andrew Pollack）表示，「我們孩子的安全，繫於（川普）是否連任」。

在為期四天的共和黨全代會中，川普每天都會現身演說，以廿七日正式接受提名，在白宮發表演說為最大重點。華盛頓郵報直指，原本四年一次的全代會，是藉由提出新黨綱，闡述未來四年施政重心、核心信念，但今年的重點「只有川普」。另一個凸顯這次全代會儼然成為川普個人秀的跡象，則是未見前總統布希或前總統候選人羅尼（Mitt Romney）、杜爾（Bob Dole）等人出席。

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