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    銀河系「流浪行星」逾千億顆 比恆星多

    羅曼太空望遠鏡觀測宇宙的想像圖。（取自俄亥俄州立大學網站）

    羅曼太空望遠鏡觀測宇宙的想像圖。（取自俄亥俄州立大學網站）

    2020-08-23 05:30:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕流浪行星（Rogue Planet）是指未環繞恆星周圍、獨自在星系之間漫遊的天體；人類雖已知曉這種行星數十年，卻仍對其數量和形成原因不甚了解。不過，美國航太總署（NASA）準備發射的新一代太空望遠鏡，將可擴大調查銀河系中的流浪行星蹤跡，更有研究推估其數量會在恆星之上，亦即超過一千億顆。

    數量和成因仍不清楚

    美國「每日科學」等網站報導，由俄亥俄州立大學天文學教授高第（Scott Gaudi）和研究生強森（Samson Johnson）等人共同撰寫、廿一日發表於美國天文學會旗下《天文期刊》（Astronomical Journal）的研究指出，宇宙中可能到處都有流浪行星蹤跡，但若沒有天基（space-based）天文望遠鏡持續透過微引力透鏡效應進行觀測，人類便無法發現。

    所幸，由NASA開發、並以規劃哈伯太空望遠鏡概念的NASA太空科學處前首席天文學家南西．葛莉絲．羅曼（Nancy Grace Roman）命名的大視場紅外巡天望遠鏡「羅曼太空望遠鏡」，將在未來五年內首度啟動銀河系流浪行星普查計畫。據報導，羅曼太空望遠鏡觀測到的星際影像，將比現今從地球上觀測的影像細膩十倍，可蒐集到更大量的新資訊。

    新太空望遠鏡加入觀測

    羅曼太空望遠鏡的觀測範圍主要為太陽至銀河系中心之間，橫跨約二．四萬光年，被視為太空研究的全新領域。另外，根據高第教授團隊模擬，羅曼太空望遠鏡應可偵測到數百顆流浪行星，並由此推論在銀河系中，流浪行星應比恆星更常見，後者數量已知至少一千億顆；研究另指出，太陽系中已知至少存在八顆流浪行星。

    天文學界迄今提出多套理論，說明流浪行星成因，包括是在年輕恆星的氣盤中形成後，與其他星體產生強大引力牽扯，而被逐出恆星系；或是在形成後遭到其他恆星彈射出去；還有一說是由氣體和塵埃旋轉形成，與恆星的形成方式類似，但過去從未加以驗證，如今將可透過羅曼太空望遠鏡的觀測，進一步測試理論和模型是否正確。

    天文學家推估，銀河系中的「流浪行星」數量可能多過恆星。圖為美國航太總署繪製的流浪行星想像圖。（取自NASA網站）

    天文學家推估，銀河系中的「流浪行星」數量可能多過恆星。圖為美國航太總署繪製的流浪行星想像圖。（取自NASA網站）

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