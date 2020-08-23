抗中沒半招 川普重轟拜登

川普廿一日指出，拜登在提名演說中未以任何方式談及中國威脅，直言要是拜登當選，「中國將擁有美國」。（彭博）

2020-08-23 05:30:00

直言拜登一旦當選 「中國將擁有美國」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民主黨甫提名前副總統拜登角逐總統大位，爭取連任的總統川普就馬不停蹄開嗆！川普廿一日指出，拜登在提名演說中避開許多重大議題，甚至隻字未提將訂定何種政策，以帶領美國應對中國威脅，直言要是拜登當選，「中國將擁有美國」。川普也不忘再次為自己拉票，矢言連任後將「永遠」終止美國對中國製造業的依賴。

重轟民主黨代表大會 史上最黑暗

川普廿一日赴維吉尼亞州阿靈頓郡，出席由保守派人士組成的國家政策委員會會議，在演說中批評前一晚落幕的民主黨全國代表大會為「史上最黑暗、最憤怒、最鬱悶的大會」，指拜登及其競選搭檔賀錦麗、前總統歐巴馬等民主黨人，在整整四天的會期中，不斷攻擊美國是種族歧視的可怕國家，「拜登看到美國的黑暗，而我看到美國的偉大」。拜登前一晚才強調，自己將「帶領美國走出黑暗」。

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川普進一步批評，是時候拒絕帶來仇恨的民主黨，指這種花費大把時間分裂美國的政黨，無法帶領美國公民。其中，川普砲轟拜登未在提名演說中，針對社會秩序和執法問題提出改善之道，也不談民主黨執政州的治安困境，即削弱警力導致犯罪增加。川普重申，自己才是「法律與秩序的捍衛者」，才能對抗無政府主義下的社會動亂，更聲稱一旦他落選，「我們國家沒有人可以獲得安全保障」。

更重要的是，川普全力猛攻拜登欠缺「抗中」策略，指拜登在演說中未以任何方式談及中國威脅，「若拜登當選，中國將擁有我們的國家」。川普表示，情報報告顯示，中國很希望拜登勝出，「中國若是希望我贏，對我反而是非常侮辱的事」。拜登在提名演說中僅提及中國一次，聲稱會將醫療品生產線移回美國，避免依賴中國等其他國家。

持續復興美國 終止依賴中國製造

川普在第一任內發起「美中貿易戰」，促使在中國發展的美國企業重新投資美國，而他也在該場合強調，將繼續復興美國的製造業，把重要生產線帶回美國，「永遠終止我們對中國的依賴」。

美聯社指出，隨著民主黨全代會落幕，共和黨正如火如荼準備廿四至廿七日的全代會，據悉屆時將著重川普迄今政績，包括經濟和抗疫表現，以及凸顯共和黨如何在各地頻傳暴力事件之際支持執法。第一夫人梅蘭妮亞料廿五日在白宮玫瑰園登場，翌日副總統彭斯會在馬里蘭州巴爾的摩市麥亨利堡（Fort McHenry）演說，至於川普則會在大會最後一天，於白宮南草坪發表提名演說，此舉堪稱前所未見。

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