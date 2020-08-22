拜登槓川普「帶美國走出黑暗」

美國民主黨廿日結束一連4日的全國代表大會，正式提名拜登和賀錦麗角逐大位。（美聯社）

2020-08-22 05:30:00

川普反譏從政47年 卻毫無建樹

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民主黨全國代表大會在廿日迎來最後一晚，並正式提名前副總統拜登角逐總統大位，在十一月三日與共和黨現任總統川普一較高下。拜登在廿二分鐘的提名演說中強調，將帶領美國跨越「黑暗季節」，重掌美國傳統上的國際領袖角色，同時更要讓製造業回流美國，以擺脫依賴中國。川普則反譏拜登當選將是「最可怕的噩夢」，從政已四十七年，卻始終毫無建樹。

演說僅提及中國一次

十一月將滿七十八歲的拜登在家鄉德拉瓦州威明頓的提名演說，因武漢肺炎疫情，以視訊或電視向全國播送；他振振有詞地表示，「現任總統已讓美國籠罩在黑暗中太久，充斥太多憤恨、恐懼和分歧，若大家賦予我總統職權，我將帶來光明與希望。」

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拜登在題為「美國的承諾」的代表大會上指出，美國正面臨四大歷史性危機，包括百年來最嚴重疫情、大蕭條以來最嚴峻經濟危機、對種族正義最強烈的呼喚，以及氣候變遷的巨大威脅，並全力抨擊川普的防疫表現之差「不可原諒」，若對方連任，美國疫情和經濟將繼續惡化；同時強調自己上任第一天就會實施防疫國家戰略，包括指示全民戴口罩，以及醫療設備和藥品在美製造等，避免受到中國等國家掣肘。此為拜登演說中，首次及唯一一次提及中國。

拜登承諾重建經濟

拜登也承諾重建美國經濟，並讓經濟更上層樓，包括解決失業問題、爭取女性薪酬平等和基層勞工權益，以及扭轉貧富差距擴大等。他強調，國家在其帶領下不會再對獨裁者阿諛奉承，除了支持人權價值，也會杜絕外國勢力介入美國選舉。拜登形容此次選舉為美國人「價值的選擇」，而他將會帶領國家從困境中復原。

形容拜登為「慢喬」（Slow Joe）、質疑其心智能力不足的川普，則在拜登演說之際，於距離拜登出生地僅十五分鐘車程的賓州老福吉小鎮舉行競選活動，直言拜登當選將是「你們最可怕的噩夢」，指他從政近半世紀以來，從沒做到如今侃侃而談的事情，反而出賣國家、剝奪藍領階級工作等，直言拜登永遠不會改變，只會出一張嘴。

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