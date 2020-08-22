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    香港9月自願普篩 建制派喊發健康碼

    香港政府廿一日宣布防範武漢肺炎的連串最新措施，特首林鄭月娥等官員在記者會上皆戴口罩。（美聯社）

    香港政府廿一日宣布防範武漢肺炎的連串最新措施，特首林鄭月娥等官員在記者會上皆戴口罩。（美聯社）

    2020-08-22 05:30:00

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港特首林鄭月娥上月底以武漢肺炎疫情反撲為由，延後原訂九月登場的第七屆立法會選舉，本月十一日獲中國全國人民代表大會常務委員會背書後，廿一日正式公告第六屆立法會延長的新會期於十月十四日展開。同一天，香港政府宣布下月一日啟動為期兩週的「普及社區檢測計畫」，呼籲民眾自願配合；力挺當局的建制派議員更建議針對檢測呈陰性者頒發獲准進入公共場所的「健康碼」，遭七十六％港人強力反對。

    76％港人堅反健康碼

    港府聲稱一次免費的「普及計畫」旨在確認輕症或無症狀患者，「『早識別、早隔離、早治療』，切斷社區的傳播鏈」，且「只檢測二○一九冠狀病毒。所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毀」，還特別強調「我們會非常小心處理市民的個人資料。樣本瓶上不會標示任何個人資料」。

    林鄭月娥同日另宣布，將仿照中國方艙醫院，在亞洲國際博覽館八至十一號展館打造社區治療設施，病床上看千張；亞博館旁三．二公頃土地另蓋樓高兩層的臨時醫院。

    「香港民意研究所」十七至廿日進行的調查已顯示，建制派提議進入公共設施、飲食店、商場須持「健康碼」的構想僅獲十五％市民支持，受訪者二．三萬人，高達七十六％反對，民主派支持者更有九十六％不同意，非民主派亦多達五十五％不認同。

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