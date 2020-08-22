巴農涉吸金保釋 川普郭文貴切割

前白宮首席策士巴農二十日因涉嫌大規模非法吸金被捕，他當天交保獲釋後，在大批媒體包圍下，走出紐約聯邦法院。（彭博）

2020-08-22 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕前白宮首席策士巴農二十日因一項名為「我們建牆」（We Build The Wall）的線上募款活動涉嫌大規模非法吸金被捕，紐約曼哈頓的聯邦法官雖同意他以五百萬美元交保，但其前「老闆」─美國總統川普和合作夥伴─被中國通緝逃亡美國的富商郭文貴，紛紛公開與他切割。川普說，已經很久沒跟巴農打交道；郭則強調，和巴農的合作與該案無關。

巴農500萬美元交保

巴農被捕時，正在郭停泊於美國康乃狄克州韋斯特布魯克（Westbrook）外海一艘價值三千五百萬美元（約十．四億台幣）的豪華遊艇「Lady May」上。檢方指控六十六歲的巴農等四人，利用捐款人對於資助在美國與墨西哥邊境建造圍牆的興趣，籌款二千五百多萬美元，謊稱將全數用於建牆，還騙說該計畫是「川普准的」，卻將部分捐款中飽私囊，遭詐騙的受害者多達數十萬人。

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檢方說，巴農拿到一百萬美元，其中數十萬挪用為他私人開銷。他廿日在法庭喊冤，交保後在法院外聲稱，整起事件旨在「阻止那些想建牆的人」。法院除禁止他出境，還限制他只能在紐約及華府地區活動，未經許可不得使用私人飛機或船舶。據報導，若他被控的詐欺罪和洗錢罪被判有罪，最高可處四十年有期徒刑。

川普三年前開除巴農

川普在白宮被問到本案時說，對巴農所受的指控感到「很糟」，還說「我的確認為這是件令人難過的事」，但「我現在完全沒跟他來往，真的好些年了」。川普並強調，對該募款計畫一無所悉，聽起來像「作秀」，「我不喜歡」。白宮發言人麥肯內尼亦聲明，川普並未參與該計畫。華盛頓郵報曾報導，巴農二○一七年八月被川普開除後，雙方仍保持聯繫。

郭文貴也隨即發表聲明，指稱和巴農在「為中國爭取自由與民主」上，確實是「強大盟友」，但他跟巴農所涉的建牆案沒關係，也「不予置評」，還「補刀」說在巴農被司法調查後，他已無法再擔任「GTV媒體」（GTV Media）董事。據報導，該媒體公司由郭出資成立。

被北京通緝的中國富商郭文貴（右）和巴農過從甚密。據報導，美國檢方正持續調查兩人間的金流。圖為兩人在郭的豪華遊艇「Lady May」內合影。（取自網路）

郭文貴的豪華遊艇「Lady May」二十日被媒體捕捉到正在康乃狄克州韋斯特布魯克附近的長島海灣。（路透）

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