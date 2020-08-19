中央黨校前教授蔡霞︰換掉習近平 已成中共共識

中共中央黨校退休教授蔡霞被開除黨籍後，持續針對習近平專權提出批判。（取自網路）

2020-08-19 05:30:00

無畏打壓再開砲

〔編譯孫宇青／綜合報導〕專門培訓中共幹部的中共中央黨校前教授蔡霞，因批評中共淪為「政治殭屍」，呼籲換掉總書記習近平，十七日被開除黨籍並取消退休待遇。然而，蔡霞在最新專訪中，再度指責習近平「弄死黨和國家」，並稱自己無意與中共「黑幫」為伍，還透露習在黨內招致廣泛不滿及反對，將他撤換已是普遍想法。

轟習「弄死黨和國家」

英國衛報十八日公布蔡霞六月專訪內容，她是在批評習近平的音訊檔外洩後受訪，但之後以自己和家人受威脅為由，要求暫勿公開，直到十七日獲悉被中共驅逐後才決定發聲，「我現在有更多自由了，我的言論不再受限，我只對自己的良心和原則負責」。

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已移居美國的蔡霞表示，她很高興自己被中共驅逐，事實上從二○一六年黨內不再有發言空間起，她就一直想離開，過去黨員還能表達異見，最多是承受壓力，現在卻會被控違反黨規，接著被清算，「在習近平政權下，中共對中國來說並非進步力量，反而是中國進步的阻礙」。她相信，約七成黨員有意退黨，尤其是歷經中國改革開放，以及融入全球經濟體系的世代。

她指出，黨內反習者眾多，但幾乎沒人敢出頭；習在黨內不受制衡，所有重大政策都要他拍板，導致政府無可避免地犯錯，且因官員不敢糾正，使得錯誤一錯再錯直至失控；武漢肺炎擴散全球，使中國淪「全球公敵」，即為一例。她質疑，習一月七日就知曉疫情，卻未公開及部署防疫，直到同月廿日才宣布，「難道他不用負責？」

與此同時，蔡霞十七日也接受美國「自由亞洲電台」（RFA）專訪，指自己無意與「黑幫」為伍，樂於回到民眾的行列，因為習近平已造成「黨內民主」徹底消失。她舉例，在二○○一年至○六年間，黨內透過理性思考推進民主，以解決政治體制、市場經濟問題的風氣頗盛，但習上台後相關聲音已不復見，即使詢問，黨內也僅以「那是上面定的」來搪塞。

曾批國安法遭關切「已很難回中國」

針對中共強推香港國安法，蔡霞也曾撰文批判，直指中共與人類文明作對，「習近平是一個蠢到極點的傢伙，決策太蠢」，之後即被中央黨校關切，令她深感自己已很難回去中國。至於習是否可能在近幾年倒台，蔡霞坦言很難說，因為習已把整個黨打散，人和人之間沒有交換意見的空間和氛圍，光靠黨內基本上是沒有力量的。

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